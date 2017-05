Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenijo bo na dveh orodjih zastopala tudi Teja Belak. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kopru tudi olimpijska prvaka

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

4. maj 2017 ob 13:51

Koper - MMC RTV SLO/STA

Slovenija bo od 11. do 14. maja trinajstič gostila tekmo svetovnega pokala v športni gimnastiki. Po Mariboru in Ljubljani bo tekmovanje prvič gostil Koper.

V petek bodo na sporedu kvalifikacije za moške in ženske na vseh orodjih, začele se bodo ob 10. uri. V soboto in nedeljo bodo finali po orodjih z začetkom ob 14. uri in s prenosom na Televiziji Slovenija.

Konkurenca bo izredno zanimiva, saj v Koper prihajajo Brazilec Arthur Zanetti, olimpijski prvak iz Londona 2012 in podprvak iz Ria 2016 na krogih ter tudi že svetovni prvak, Madžar Krisztian Berki, olimpijski prvak na konju z ročaji iz Londona 2012 ter trikratni svetovni prvak in šestkratni evropski prvak ter Romunka Larisa Andreea Iordache, petkratna evropska prvakinja.

"Konkurenca je zelo močna, če primerjamo z lansko tekmo. Imamo dva olimpijska prvaka, ki bosta prišla na tekmo. Dosti je drugih tekmovalcev, ki so osvajali kolajne na EP-jih," je povedal direktor tekmovanja Dejan Jovanovič.

Selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič je že izbral štiri tekmovalce, ki bodo tekmovali v konkurenci, to so Sašo Bertoncelj (konj z ročaji), Rok Klavora, Žiga Šilc (oba parter) in Alen Dimic (bradlja, drog). Andrej Mavrič, selektor ženske reprezentance, se je odločil, da bodo v konkurenci tekmovale Teja Belak (preskok, bradlja), Tjaša Kysselef (preskok), Adela Šajn (gred) in Lucija Hribar (bradlja, gred, parter).

R. K.