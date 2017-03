Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Alex Harvey je ob koncu svetovnega prvenstva nordijcev v Lahtiju Kanadi priboril zlato medaljo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V kraljevski tekaški disciplini slavje Kanadčana Harveyja

Drugo mesto za Ustjugova

5. marec 2017 ob 13:40,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 15:25

Lahti - MMC RTV SLO

V zadnji odločitvi 51. svetovnega prvenstva v Lahtiju, v teku na 50 km v prosti tehniki, je zlato medaljo osvojil kanadski smučarski tekač Alex Harvey.

28-letni Kanadčan je slavil več kot zasluženo, na cilj pa je prišel s časom 1:46:28,9. Za konec SP-ja v Lahtiju je Harvey svoji državi priboril prvo medaljo, in to zlato, zanj pa je to peta medalja na svetovnih prvenstvih.

Tik za Harveyjem se je znašel Rus Sergej Ustjugov (+0,6), trojico najboljših pa zaokrožuje Finec Matti Heikkinen (+1,4).

Slovencev ni bilo na štartu te preizkušnje.

Razočarani Norvežani

Največ so pričakovali v norveškem taboru, Martin Johnsrud Sundby je bil med vodilno trojico vse do konca, a se je moral zadovoljiti z le petim mestom. Zmagovalec iz Faluna 2015 Peter Northug je osvojil osmo mesto. Norvežanom tako ni uspelo ponoviti uspeha svojih kolegic - norveške smučarske tekačice so na kraljevski tekaški disciplini na 30 kilometrov v prosti tehniki zasedle prva štiri mesta, prva je bila Marit Björgen.

50 km, prosta tehnika: 1. A. HARVEY KAN 1:46:28,9 2. S. USTJUGOV RUS +0,6 3. M. HEIKKINEN FIN 1,4 4 A. MUSGRAVE VB 2,9 5 M. J. SUNDBY NOR 3,0 6 S. ROETHE FIN 3,4 7. D. COLOGNA ŠVI 8,9 8 P. NORTHUG NOR 12,3 9. M. MANIFICAT FRA 13,4 10. H. C. HOLUND NOR 14,3

