V Krškem začetek boja za svetovnega prvaka

Petkov trening zaradi dežja odpadel

28. april 2017 ob 17:50

Krško - MMC RTV SLO

Stadion Matije Gubca v Krškem bo v soboto (19.00) gostil dirko spidvejistov za VN Slovenije, s katero se bo začela tudi nova sezona svetovnega prvenstva.

Ob Mateju Žagarju, ki je stalni član SGP serije že sedmo sezono, se bo prvič kot voznik s posebnim povabilom v Krškem za najboljšimi na svetu pomeril še drugi član AMTK Ljubljana, Nick Škorja. Kot rezervna voznika pa bosta na svojo priložnost čakala domačina iz AMD Krško, Matic Ivačič in Denis Štojs.

Petkov trening je bil zaradi dežja sicer odpovedan, v soboto pa je vremenska napoved povsem drugačna, saj vremenoslovci napovedujejo sonce in niti ene kaplje dežja. To pomeni, da bo proga verjetno od dežja dovolj zmehčana in s tem še bolj konkurenčna, kot bi bila drugače.

Žagar: Zakaj ne bi začel z zmago

Za Žagarja, najboljšega voznika v zgodovini slovenskega spidveja, ki je doslej osvojil tri zmage na dirkah za VN, bo to že sedeminsedemdeseti nastop na dirkah najvišjega ranga. Po precejšnjih težavah z motorji v lanski sezoni, ko je komaj v zadnji četrtini prvenstva pokazal svoj pravi obraz, za letos napoveduje precej drugačno podobo in svoje dirkanje že takoj na začetku sezone. "Lani se mi je prvič zgodilo, da mi je bilo kar malo žal, da je bilo sezone konec, saj sem s pravimi motorji končno užival in to pokazal tudi s pravimi rezultati. Čeprav je letos konkurenca res peklenska, verjamem, da sem lahko konkurenčen in želim si, da se z dobrimi rezultati prične že v Krškem, kdo ve, zakaj ne celo z zmago."

Letos je ena večjih ugank zagotovo Rus Emil Sajfutdinov, zmagovalec VN Slovenije iz leta 2009, ki zadnja tri leta po svoji volji ni nastopal v SGP seriji, tokrat pa le prevzel povabilo in bo tako en najhujših tekmecev za aktualno konkurenco. Za zanimivost omenimo, da z Žagarjem zaupata enakemu, poljskemu pripravljalcu motorjev.

Številke je izžrebal Gajser

Žreb številk je tokrat opravil najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser. Svetovni prvak v razredu MXGP je Škorji namenil startno številko 2, Žagarju pa 3. To pomeni, da se bosta naša predstavnika pomerila že v prvi vožnji, da bo konkurenca res ta prava, pa bosta ob njima na startu še nekdanja svetovna prvaka, Britanec Tai Woffinden in Danec Nicki Pedersen. Škorja bo tako v svojih petih nastopih dvakrat startal iz pozicije B, ki je druga od notranjega roba proge, Žagar pa še enkrat več ni imel sreče z žrebom v Krškem, saj številka 3 pomeni dva starta iz tretjega startnega položaja, ki je v Krškem ponavadi manj konkurenčen od ostalih. Tolaži pa ga lahko dejstvo, da ima vsaj statistično gledano najslabše tri startne položaje v svojih uvodnih nastopih, ko lahko upamo, da bo proga še v boljšem stanju, kot proti koncu dirke.

Vožnje slovenskih voznikov v rednem delu dirke:

1: Woffinden, Škorja, Žagar, Pedersen

6: Vaculik, Iversen, Škorja, Zmarzlik

7: Hancock, Janowski, Lindgren, Žagar

10: Sajfutdinow, Dudek, Janowski, Škorja

11: Doyle, Holder, Žagar, Vaculik

14: Škorja, Lindbaeck, Doyle, Hancock

15: Pawlicki, Žagar, Iversen, Dudek

18: Holder, Škorja, Lindgren, Pawlicki

19: Žagar, Sajfutdinow, Lindbaeck, Zmarzlik

A. V.