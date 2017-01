V kvalifikacijah Willingena le Wellinger pred slovensko trojko

V soboto ekipna, v nedeljo pa še posamična tekma

27. januar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 19:12

Willingen - MMC RTV SLO

Peter Prevc, Cene Prevc in Jurij Tepeš so se v kvalifikacijah pred nedeljsko tekmo smučarjev skakalcev v Willingenu zvrstili od 2. do 4. mesta. Boljši je bil le Nemec Andreas Wellinger.

Wellinger, ki je nastopil zadnji med kvalifikanti, je imel daljavo 141,5 metra, Peter Prevc je skočil 140 m, Cene Prevc 139 m, Tepeš pa 135 m.

Na tekmo so se uvrstili tudi preostali trije Slovenci - Jernej Damjan je zasedel 19. mesto, Anže Semenič 31., Anže Lanišek pa 35. Brez nastopa na tekmi so sicer ostali le štirje kvalifikanti, saj je nastopilo samo 54 skakalcev.

Domen Prevc, ki je imel nastop na tekmi že zagotovljen kot član najboljše deseterice v svetovnem pokalu, je pristal pri 135 metrih. Najdaljši je bil vodilni v svetovnem pokalu, Poljak Kamil Stoch (145 m).

Na treningu je bil od slovenske sedmerice najboljši Domen Prevc z deveto (132,0 m) in tretjo oceno (132,5 m) prve oziroma druge serije. Peter Prevc je bil 20. (134,0 m) in 16. (128,0 m). Obakrat se je najbolj izkazal Avstrijec Stefan Kraft, ki je pristal pri 141 oziroma 144 metrih. V kvalifikacijah ni skakal.

Podrobne izide kvalifikacij lahko preverite v spodnji FIS-ovi aplikaciji. V soboto ob 16.05 bo ekipna tekma, v nedeljo ob 15.05 pa še posamična. Prenos obeh bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Kvalifikacije: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 141,5 135,9 2. P. PREVC SLO 140,0 133,3 3. C. PREVC SLO 139,0 129,1 4. J. TEPEŠ SLO 135,0 127,2 5. V. D. SEVOIE FRA 136,0 124,5 6. N. KASAI JAP 136,0 122,5 7. R. KOUDELKA ČEŠ 134,5 120,3 8. J. KLIMOV RUS 128,5 120,1 9. D. KUBACKI POL 133,5 119,9 10. S. LEYHE NEM 130,5 119,2 11. G. SCHLIEREN. AVT 127,0 117,6 12. K. GEIGER NEM 129,0 116,3 ... 19. J. DAMJAN SLO 126,5 111,8 31. A. SEMENIČ SLO 116,5 96,7 35. A. LANIŠEK SLO 110,0 88,3

M. R.