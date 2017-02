V Lahti tudi Lanišek, Tepeš pa bo izpustil srednjo skakalnico

Na srednji napravi bratje Prevc, Damjan in Lanišek

16. februar 2017 ob 16:16

Pjongčang - MMC RTV SLO/STA

Trener smučarskih skakalcev Goran Janus je nekoliko spremenil seznam potnikov za svetovno prvenstvo v Lahtiju. Z dobrimi predstavami v Pjongčangu si je nastop na izboril Anže Lanišek.

Po drugi tekmi na prizorišču naslednjih olimpijskih iger so morali glavni trenerji oddati seznam potnikov na svetovno prvenstvo, ki bo v Lahtiju med 22. februarjem in 5. marcem. Glavni slovenski trener Goran Janus je sicer že 6. februarja sporočil seznam, ki pa ga je po azijski turneji nekoliko preoblikoval.

Za mesto v ekipi za tekmo na srednji skakalnici na Finskem bodo kandidirali Peter, Cene in Domen Prevc, Jernej Damjan ter Lanišek, nekoga izmed te peterice pa bo v nadaljevanju prvenstva zamenjal Jurij Tepeš. "To je dokončna podoba ekipe, Jurij bo ostal doma na treningu z Janijem Grilcem in se nam bo pridružil na veliki napravi, torej naslednji ponedeljek, Anže Lanišek pa potuje z nami takoj na začetek prvenstva," je pojasnil Janus.

Janus pohvalil korejske organizatorje

O tekmi v Pjongčangu pa je dejal: "Že takoj s prvim skokom na srednji skakalnici smo šli v kvalifikacije, a nič ne de, vsi fantje so se uvrstili na tekmo. Sama tekma je bila, ne bom rekel turbulentna, mislim, da se je to videlo na daleč. Preprosto si moral imeti tudi srečo ali pa pomoč vetra. Tako to je, pohvaliti pa moram organizatorje glede samih zaščitnih zaves. Če tega ne bi imeli urejenega, mislim, da se danes tekme ne bi dalo izpeljati."

Peter Prevc je vodil po prvi seriji, v drugi pa je napravil napako, Tudi zaradi vetra? "Rekel bom, da ti sta bili ti dve stvari povezani. Kakšne sreče z vetrom ni imel, tudi telemark je bil malce slabši. Če bi bil v redu, bi bile stopničke in vsi bi bili še toliko bolj zadovoljni. A nič ne de, tako to je. Kar se tiče ostalih, Anže je ponovno v točkah na 14. mestu, kar je lep rezultat zanj in čestitke seveda tudi Jerneju in Domnu," je zaključil Janus.

T. J.