V letu 2015 največ pozitivnih dopinških testov oddali ruski športniki

Nogomet na šestem mestu med 85 športi

4. april 2017 ob 13:44

Montreal - MMC RTV SLO/STA

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je v letnem poročilu razkrila, da je leta 2015 opravila 229.412 testov, od tega jih je bilo 2.522 pozitivnih, največkrat so na dopinškem testu padli ruski športniki.

Od 2.522 "padlih" športnikov so jih kaznovali 1.649, 280 jih je dobilo kazen zaradi neanalitičnih kršitev oziroma brez pozitivnih testov, torej zaradi posedovanja in tihotapljenja prepovedanih poživil, ponarejanja itd. Med 280 kaznovanimi športniki je bilo 28 članov osebja.

Največ pozitivnih testov so zaznali med ruskimi športniki, kar 176, sledita Italija s 129 in Indija s 117. Wada je testirala rekordnih 122 držav, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Med športi prednjači bodibilding z 270 pozitivnimi testi, 242 pozitivnih testov so zaznali v atletiki, 239 v dviganju uteži in 200 v kolesarstvu. Nogomet je s 108 dopinškimi odkritji na šestem mestu med 85 športi. "Testi ostajajo nujno potrebni za prepoznavanja dopinga, zadnji dogodki so pokazali, da je preiskovalno delo postalo še pomembnejše v ščitenju 'čistih' športnikov po vsem svetu," je dejal predsednik Wade Craig Reedie.

Večino pozitivnih testov - 1.259 - so športniki oddali na tekmovanjih, 390 pa zunaj tekmovanj. Le pet od 1.649 testov je bilo krvnih, vsi drugi urinski, navaja DPA.

M. L.