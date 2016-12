Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Komisar Lige NBA Adam Silver je zelo zadovoljen, saj je že zdaj jasno, da bo v naslednjem desetletju Liga NBA potekala nemoteno. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ligi NBA se košarkarjem z novo kolektivno pogodbo obetajo sanjski zaslužki

ESPN in Turner Sports odštela kar 24 milijard dolarjev

24. december 2016 ob 15:00

New York - MMC RTV SLO

Lastniki moštev in košarkarji v Ligi NBA so sklenili novo kolektivno pogodbo, ki bo začela veljati 1. julija 2017 in se bo iztekla po sezoni 2023-24. Vrednost dogovora se meri v desetinah milijard dolarjev letno.

Podrobnosti dogovora niso sporočili, ameriški mediji pa so pisali, da naj bi igralci obdržali med 49 in 51 odstotkov neposredno s košarko povezanih prihodkov, obenem pa lahko že prvo leto pričakujejo 1,5 milijarde zelencev več kot po zdajšnjem dogovoru, sklenjenem leta 2011, ki se izteka.

Televizijski postaji ESPN in TNT sta samo za devetletne televizijske pravice odštela kar 24 milijard dolarjev, skupni dogodki pa tudi naraščajo in po ocenah gre za daleč najbolj dobičkonosno obdobje v zgodovini NBA.

LeBron James, trenutno najbolje plačani igralec lige, od Clevelanda prejme prek 30 milijonov dolarjev. Na 43. mestu lestvice je Goran Dragić, ki bo pri Miamiju v tej sezoni dobil skoraj 15,9 milijona dolarjev.

A. G.