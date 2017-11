V Ligi NFL najvišje letijo Orli

Pregled 9. tedna Lige NFL

6. november 2017 ob 07:10

New York - MMC RTV SLO

Liga NFL se je prevesila v drugo polovico rednega dela, najboljša ekipa prve polovice nadaljuje z odličnimi predstavami.

Philadelphia se je poigrala z Denverjem z 51:23. Broncosi letos sicer ne blestijo, a imajo zelo dobro obrambo. Carson Wentz se je s svojimi tekmeci poigral in zbral štiri podaje za zadetek. Wentz je samo na zadnjih petih tekmah zbral 17 TD-jev.

Wentz: Še lahko napredujemo

"Zadetki so super, ampak veliko bolj pomembna statistika je razmerje zmag in porazov," je bil zadovoljen Wentz. Eaglesi imajo namreč osem zmag in en sam poraz. "Zdaj ni čas za slavje, še vedno lahko napredujemo," je bil vesel podajalec. Orli so naslednji teden prosti.

Rekordni večer Goffa

51 točk je dosegla še ena ekipa, ki letos preseneča - LA Ramsi, ki so se v New Yorku znesli nad Giantsi z 51:17. Jared Goff je podal za štiri zadetke in 311 jardov (oboje osebni rekord), v končni coni se je še dvakrat znašel tekač Todd Gurley. Ramsi imajo odlično razmerje zmag 6-2.

Liga NFL, 9. teden:

NY JETS - BUFFALO 34:21

TENNESSEE - BALTIMORE 23:20

NEW ORLEANS - TAMPA BAY 30:10

NY GIANTS - LA RAMS 17:51

PHILADELPHIA - DENVER 51:23

CAROLINA - ATLANTA 20:17

JACKSONVILLE - CINCINNATI 23:7

HOUSTON - INDIANAPOLIS 14:20

SAN FRANCISCO - ARIZONA 10:20

SEATTLE - WASHINGTON 14:17

DALLAS - KANSAS CITY 28:17

MIAMI - OAKLAND 24:27

Ponedeljek:

GREEN BAY - DETROIT

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (6-2), Buffalo (5-3), Miami (4-4), NY Jets (4-5)

Sever: Pittsburgh (6-2), Baltimore (4-5), Cincinnati (3-5), Cleveland (0-8)

Jug: Tennessee, Jacksonville (5-3), Houston, (3-5), Indianapolis (3-6)

Zahod: Kansas City (6-3), Oakland (4-5), LA Chargers, Denver (3-5)

Konferenca NFC

Vzhod: Philadelphia (8-1), Dallas (5-3), Washington (4-4), NY Giants (1-7)

Sever: Minnesota (6-2), Green Bay (4-3), Detroit (3-4), Chicago (3-5)

Jug: New Orleans (6-2), Carolina (6-3), Atlanta (4-4), Tampa Bay (2-6)

Zahod: LA Rams (6-2), Seattle (5-3), Arizona (4-4), San Francisco (0-9)

S. J.