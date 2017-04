Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anaheim ni izgubil v rednem delu na zadnjih 14 tekmah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ligi NHL opravili z rednim delom, začetek končnice v sredo

Anže Kopitar sezono zaključil z 12 goli in 40 podajami

10. april 2017 ob 08:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Ligi NHL se je končal redni del. Za slovo so hokejisti Los Angelesa po podaljšku izgubili z Anaheimom (4:3), ki je petič zapored osvojil pacifiško divizijo in se bo v 1. krogu končnice pomeril s Calgaryjem.

Racmani so za divizijsko zmago potrebovali točko, ki so jo osvojili na 14. tekmi zapored, kar je najdaljši trenutni niz v ligi. V 52. minuti je za izenačenje na 4:4 zadel Nate Thompson, podaljšek pa je že po 53 sekundah odločil Shea Theodore.

Anže Kopitar se na zadnji tekmi ni vpisal med strelce ali podajalce. Sezono je zaključil z 12 goli in 40 podajami na 76 tekmah. Edini, ki je v Ligi NHL prišel do 100 točk, je napadalec Edmontona Connor McDavid (30 golov, 70 podaj).

Toronto je na domačem ledu izgubil s Columbusom (2:3) in tako zapravil priložnost, da zasede tretje mesto v diviziji, kar bi v 1. krogu pomenilo dvoboj z Ottawo, tako imenovano bitko za Ontario. Javorjevi listi se bodo zdaj pomerili z najboljšo ekipo rednega dela Washingtonom.

Končnica se bo začela v sredo s prvimi petimi tekmami. Igrajo na štiri zmage.

ANAHEIM - LOS ANGELES * 4:3

Eaves 1., Vermette 30., Thompson 52., Theodore 61.; Doughty 12., Clifford 36., Brown 48.



DETROIT - NEW JERSEY 4:1

TAMPA BAY - BUFFALO 4:2

NY ISLANDERS - OTTAWA 4:2

TORONTO - COLUMBUS 2:3

ST. LOUIS - COLORADO 3:2

NY RANGERS - PITTSBURGH 3:2

PHILADELPHIA - CAROLINO ** 3:4

WASHINGTON - FLORIDA 0:2

EDMONTON - VANCOUVER 5:2

* - podaljšek; ** - kazenski streli

KONČNICA, 1. krog



VZHOD:

MONTREAL - NY RANGERS sreda

OTTAWA - BOSTON sreda

PITTSBURGH - COLUMBUS sreda

WASHINGTON - TORONTO četrtek



ZAHOD:

MINNESOTA - ST. LOUIS sreda

EDMONTON - SAN JOSE sreda

CHICAGO - NASHVILLE četrtek

ANAHEIM - CALGARY četrtek

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 82 47 26 9 103 OTTAWA SENATORS * 82 44 28 10 98 BOSTON BRUINS * 82 44 31 7 95 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 82 55 19 8 118 PITTSBURGH PENGUINS * 82 50 21 11 111 COLUMBUS BLUE JACK. * 82 50 24 8 108 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 82 48 28 6 102 TORONTO MAPLE LEAFS * 82 40 27 15 95 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 82 41 29 12 94 TAMPA BAY LIGHTNING 82 42 30 10 94 PHILADELPHIA FLYERS 82 39 33 10 88 CAROLINA HURICANES 82 36 31 15 87 FLORIDA PANTHERS 82 35 36 11 81 DETROIT RED WINGS 82 33 36 13 79 BUFFALO SABRES 82 33 37 12 78 NEW JERSEY DEVILS 82 28 40 14 70 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 82 50 23 9 109 MINNESOTA WILD * 82 49 25 8 106 ST. LOUIS BLUES * 82 46 29 7 99 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 82 46 23 13 105 EDMONTON OILERS * 82 47 26 9 103 SAN JOSE SHARKS * 82 46 29 7 99 WILD CARD CALGARY FLAMES * 82 45 33 4 94 NASHVILLE PREDATORS * 82 41 29 12 94 ------------------------------------- WINNIPEG JETS 82 40 35 7 87 LOS ANGELES KINGS 82 39 35 8 86 DALLAS STARS 82 34 37 11 79 ARIZONA COYOTES 82 30 42 10 70 VANCOUVER CANUCKS 82 30 43 9 69 COLORADO AVALANCHE 82 22 56 4 48 * - v končnici

R. K.