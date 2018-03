Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Winnipeg je četrta ekipa v končnici Lige NHL. Foto: Reuters Dodaj v

V Ligi NHL se išče še 12 udeležencev končnice

Kralji ponoči gostijo Calgary

26. marec 2018 ob 09:24

New York - MMC RTV SLO

Do konca rednega dela v Ligi NHL sta ostala še manj kot dva tedna, zaenkrat pa so znani le štirje udeleženci končnice od šestnajstih. To so Tampa in Boston na Vzhodu ter Nashville in Winnipeg na Zahodu.

Prav slednja sta se pomerila v derbiju vodilnih ekip Zahodne konference, s 5:4 pa so po izvajanju kazenskih strelov slavili Jetsi, ki so se uvrstili v končnico prvič po sezoni 2014/15 in drugič, odkar so se preselili iz Atlante leta 2011.

Los Angelesu, ki je na devetem mestu Zahoda, ni šla na roko zmaga Anaheima v Edmontonu. Racmani jim zdaj bežijo za dve točki. Na osmem mestu je St. Louis, ki ima enako število točk kot Los Angeles, a tekmo manj.

Los Angeles bo v noči na torek gostil praktično že odpisani Calgary, ki za Kralji zaostaja za devet točk. Pet od zadnjih šestih tekem bodo Anže Kopitar in kolegi igrali pred svojimi navijači. Edino gostovanje bo v bližnjem Anaheimu. Poleg Calgaryja in Anaheima bodo Kralji igrali še z Arizono, Coloradom, Minnesoto in Dallasom.

PITTSBURGH - PHILADELPHIA * 5:4

DALLAS - VANCOUVER 1:4

WINNIPEG - NASHVILLE ** 5:4

MINNESOTA - BOSTON * 1:2

EDMONTON - ANAHEIM * 4:5

* - v podaljšku ** - kazenski streli



Tekme 26. marca:

TORONTO - BUFFALO

NY ISLANDERS - FLORIDA

CAROLINA - OTTAWA

NY RANGERS - WASHINGTON

MONTREAL - DETROIT

TAMPA BAY - ARIZONA

CHICAGO - SAN JOSE

VEGAS - COLORADO

LOS ANGELES - CALGARY

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 75 51 20 4106 BOSTON BRUINS 74 47 17 10104 TORONTO MAPLE LEAFS 75 45 23 7 97 WASHINGTON CAPITALS 75 44 24 7 95 PITTSBURGH PENGUINS 76 43 27 6 92 COLUMBUS BLUE JACKETS 76 42 29 5 89 PHILADELPHIA FLYERS 76 38 25 13 89 NEW JERSEY DEVILS 75 39 28 8 86 ------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 73 38 28 7 83 CAROLINA HURRICANES 75 33 31 11 77 NEW YORK RANGERS 75 33 34 8 74 NEW YORK ISLANDERS 75 31 34 10 72 MONTREAL CANADIENS 76 27 37 12 66 DETROIT RED WINGS 75 27 37 11 65 OTTAWA SENATORS 74 26 37 11 63 BUFFALO SABRES 75 23 40 12 58 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 75 48 16 11107 WINNIPEG JETS 75 46 19 10102 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 75 47 21 7101 SAN JOSE SHARKS 75 43 23 9 95 MINNESOTA WILD 75 42 24 9 93 ANAHEIM DUCKS 76 39 24 13 91 COLORADO AVALANCHE 75 41 26 8 90 ST. LOUIS BLUES 75 42 28 5 89 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 76 41 28 7 89 DALLAS STARS 76 38 30 8 84 CALGARY FLAMES 76 35 31 10 80 EDMONTON OILERS 76 34 36 6 74 CHICAGO BLACKHAWKS 76 31 36 9 71 VANCOUVER CANUCKS 76 27 40 9 63 ARIZONA COYOTES 75 25 39 11 61

Robi Kaurin