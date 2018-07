Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Med dekleti slovenska javnost največ upov polaga na državni prvakinji Tjašo Jančar in Tjašo Kotnik, ki sta letos, kljub poškodbi Jančarjeve, zbrali nekaj nastopov na mednarodnih prizoriščih, med drugim sta Slovenijo uspešno zastopali na sredozemskih igrah v Španiji. Foto: Aleš Oblak Med slovenskimi moškimi dvojicami največ pričakujemo od Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika. Foto: Aleš Oblak Zelo sem zadovoljen s tako veliko udeležbo slovenskih ekip na prvem turnirju svetovne serije FIVB 1 Star v Ljubljani in tudi s tem, da bodo na turnirju nastopile vse naše najboljše dvojice. Seveda si vsi želimo, da bi po zaključku tekmovanja lahko govorili o domačih zmagah, saj bi bil to zares velik uspeh za slovensko odbojko na mivki. Jasmin Čuturić, selektor slovenskih reprezentanc v odbojki na mivki Odbojkarski spektakel prihaja v središče Ljubljane. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

V Ljubljani na odbojkarskem spektaklu vse najboljše slovenske dvojice

Turnir bo potekal med 3. in 5. avgustom

31. julij 2018 ob 21:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki, ki bo potekal med 3. in 5. avgustom v Ljubljani, bodo nastopile vse najboljše slovenske dvojice, vključno z aktualnimi državnimi prvaki Tjašo Jančar in Tjašo Kotnik ter Danijelom Pokeršnikom in Tadejem Boženkom.

Glavno slovensko orožje v moški kategoriji bosta Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, ki bosta na turnirju nastopila kot prva nosilca. Naša odbojkarja na mivki sta letos poleti uspešno nastopila že na številnih turnirjih svetovne serije, nazadnje na Kitajskem in Japonskem, kar je dober obet pred ljubljanskim spektaklom.



Dobre predstave lahko pričakujemo tudi od izkušenih Danijela Pokeršnika in Tadeja Boženka, ki sta minuli vikend v Kranju osvojila nov naslov slovenskih prvakov, Korošca pa sta konec junija Slovenijo zastopala tudi na sredozemskih igrah v španski Tarragoni.

Izkušnje s turnirji svetovne lige imata še Gašper Plahutnik in Sergej Drobnič, ki sta se letos udeležila turnirjev v brazilskem Miguelu Pereiri in v hrvaškem Poreču ter na obeh osvojila 13. mesto. Povsem druga zgodba sta 19-letni Žiga Kumer in komaj 16-letni Rok Možič, ki sta za nastop na turnirju prejela posebno povabilo mednarodne zveze. Mladeniča sta pred mesecem dni na srednjeevropskem prvenstvu MEVZA osvojila zlato medaljo v kategoriji do 20 let, temu pa sta dodala še naslov državnih podprvakov med člani.

V kvalifikacijah bosta nastopila še Iztok Novak in Jure Peter Bedrač, tudi nekdanji slovenski prvak in si skušala priigrati nastop v glavnem delu tekmovanja.

Jančarjeva in Kotnikova aduta med dekleti

Med dekleti slovenska javnost največ upov polaga na državni prvakinji Tjašo Jančar in Tjašo Kotnik, ki sta letos, kljub poškodbi Jančarjeve, zbrali nekaj nastopov na mednarodnih prizoriščih, med drugim sta Slovenijo uspešno zastopali na sredozemskih igrah v Španiji.

Poleg njiju bomo na Kongresnem trgu in v Športnem parku Ludus v Črnučah lahko spremljali še ostale dvojice, ki so krojile vrh državnega prvenstva. Slovenski podprvakinji, Ana Skarlovnik in Jelena Pešić, bosta v Ljubljani zaigrali s posebnim povabilom mednarodne zveze, tretjeuvrščeni Nina in Tajda Lovšin pa sta se na turnir uspeli kvalificirati na podlagi zbranih točkah na svetovni lestvici.

Neposredno na glavnem turnirju bosta prav tako nastopili mladi Katarina Bulc in Nina Zdešar, ki prav tako že imata nekaj izkušenj z nastopi v svetovni seriji, v kvalifikacijah ljubljanskega turnirja pa bosta nastopili še Nika Bevc in Kaja Kersnik. Mladi odbojkarici sta letos že nastopili na finalnem delu celinskega pokala oz. kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah mladih, na katerih sta osvojili 9. mesto.

Moški in ženski finale v nedeljo na TV SLO 2

Celotno dogajanje se bo začelo v četrtek, 2. avgusta, v Športnem parku Ludus v Črnučah, kjer se bodo najboljši mladi slovenski odbojkarji na Sberbank državnem prvenstvu v odbojki na mivki za mlade pomerili za državne naslove v kar petih starostnih kategorijah. Tekme za odličja bo moč spremljati na Kongresnem trgu, v petek, 3. avgusta, od 8.30 ure dalje.

Istočasno se bodo na treh igriščih v črnuškem Ludusu odvijale kvalifikacije za uvrstitev na glavni del turnirja svetovne lige, na katerih bo nastopilo po 16 moških in ženskih dvojic iz vsega sveta. Kvalifikacije se bodo predvidoma zaključile ob 17. uri.

V soboto, 4. avgusta, se bo najboljših 16 moških in ženskih parov podalo v boj za najvišja mesta. Tekmovanje bo potekalo na kar štirih igriščih, v Ludusu in na Kongresnem trgu, Slovenci pa bomo imeli v ognju kar nekaj želez, saj bomo lahko na delu spremljali vsaj osem domačih parov. Sobotni del tekmovanja se bo zaključil ob 22.30, s tekmami izločilnih bojev.

V nedeljo, 5. avgusta, se bodo odvijale le še četrtfinalne, polfinalne in finalne tekme. Odbojkarji bodo na mivko stopili ob 10. uri, prvi ženski polfinale se bo začel ob 15. uri, prvi moški polfinale pa ob 17. uri. Tekma deklet za bronasto odličje bo na sporedu ob 19. uri, sledil bo mali finale za moške. Ženski finale bo ob 21. uri, prvi turnir svetovne serije na naših tleh pa se bo zaključil z velikim finalom moških, ki bo ob 22. uri ter podelitvijo odličij. Tako ženski kot moški finale si bo moč ogledati tudi v neposrednem prenosu, na TV Slovenija 2.

Plaža sredi Kongresnega trga

Dogajanje na Kongresnem trgu bo vseskozi prežeto tudi s pestrim spremljevalnim programom, saj bo v neposredni bližini osrednjega igrišča nasuta prava peščena plaža z ležalniki. Tisti, ki jih vroče sonce ne bo preveč motilo, se bodo lahko preizkusili v igri odbojke ena na ena ali v vodni odbojki v bazenu.

V navijaški coni se bodo obiskovalci lahko osvežili na svojevrsten način, z vodnimi balončki ali na tekmi v vodnem zorbingu. Otroci bodo v peskovniku lahko gradili peščene gradove ali pa obiskali ustvarjalni kotiček.

Vstop na prireditveni prostor je prost.

D. S.