Roglič v špalirju koles do navdušenih navijačev

Giro in Tour? Roglič morda naslednje leto na obe dirki!

6. avgust 2018 ob 10:40,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ni bilo prijetno ves čas poslušati 'buuu', ko sem vozil ob Froomu. Raje sem videl, da sem jaz spredaj, on pa zadaj," je Primož Roglič razkril delček dogajanja z Dirke Po Franciji.

Roglič, ki se je na največji kolesarski dirki na svetu izkazal s četrtim mestom, se je vrnil v domovino. V Ljubljani je imel novinarsko konferenco, nato pa pred mestno hišo še topel sprejem, ki se je začel tako, da se je Roglič v špalirju koles prebil do navijačev. Kljub dopustom se je zbrala lepa množica navijačev, z Rogličem pa so na odru stali še dekle Lora Klinc in kolesarji Matej Mohorič, Borut Božič, Luka Pibernik in Rok Korošec. V torek bo veselo še v domačem Zagorju ob Savi.

Še so rezerve, a treba je biti potrpežljiv

Četrto mesto na Touru je, v "paketu" z zmago na kraljevski etapi, največji uspeh slovenskega kolesarstva. A Zasavec meri še višje. "So rezerve, ampak, realno gledano, to je bil naš maksimum in smo lahko ponosni. Lahko sem konkretno tekmoval s Skyem v klanec in to mi je bilo v posebno veselje. Poglejmo, kje je bila prej moja ekipa in kje je zdaj. Nič ne gre čez noč. Tudi Skyu ni uspelo čez noč. Potreben je določen čas, izkušnje."

Niti enega črnega dneva ni bilo

Strokovnjaki so bili skeptični, kako bo Roglič deloval zadnji teden dirke, saj na skupno razvrstitev na največjih dirkah še ni vozil. "Več kot očitno sem zadnji teden deloval dobro, zmagal sem tudi eno etapo. Bil sem zelo dobro pripravljen, nisem imel dneva, da bi rekel, da danes ne bo šlo. Vsak dan sem imel nov izziv, potoval sem iz dneva v dan. Je pa težko kar reči, da greš na Tour zmagat, razen Froomu. Veliko stvari se mora poklopiti, da zmagaš največjo dirko na svetu."

Najbolj trpel na Alpe d'Huez

Na takšni naporni dirki, kjer je treba vse dodelati do potankosti (Roglič pravi, da je bilo veliko poudarka na pravi prehrani) seveda brez težav vseeno ne gre. "Malo me je zmanjkalo v Alpah. Tam se nisem najbolje počutil, čeprav je res, da velikega zaostanka nisem imel. Najbolj sem trpel na Alpe d'Huez. A vedno znova me preseneča, da lahko dirkam tako, kot dirkam." Posebno izkušnjo je doživel tudi v 16. etapi, ko je policija s solzivcem pregnala protestnike. "Imel sem težave, grlo me je peklo in še oči. Nato smo vse skupaj sprali z vodo."

Na sobotni klasiki staknil kar nekaj prask

Kako pa Roglič komentira, da so Francozi žvižgali Chrisu Froomu? "Ni bilo prijetno ves čas poslušati buuu, ko sem vozil ob Froomu. Raje sem videl, da sem jaz spredaj, on pa zadaj." Roglič je imel v tednu po koncu Toura še tekmovalne obveznosti. V soboto je nastopil na klasiki v San Sebastianu, ki se je zanj končala s padcem, a na srečo brez poškodb. "Čutim posledice padca, po vsem telesu sem potolčen. Problem je bil, da so kolesarji leteli čez mene in so me udarila kolesa. To je pustilo večje posledice kot moj padec."

Naslednje leto morda še na Giro

Med načrti za letošnje leto bo velik izziv septembrsko svetovno prvenstvo v Innsbrucku, saj bo trasa kot nalašč za hribolazce. Kaj pa naslednje leto? "Težko je še reči. Poskušal bi lahko tudi Giro in Tour. Dylan Groenewegen bo šel na Tour in že zato ne morem reči, da grem zmagat na Tour, ker bo imel on tri ali štiri kolesarje zase. Treba bo sprejeti kakšen kompromis." V torek bo veselo v Zasavju, kjer v zagorski občini svojemu častnemu meščanu tudi pripravljajo sprejem, ta bo ob 19. uri na mestni ploščadi.

Posnetek sprejema:

T. O.