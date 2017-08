V Ljudskem vrtu čakajo na evropske velikane

Žreb bo v četrtek ob 18.00

23. avgust 2017 ob 08:36

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so z uvrstitvijo v Ligo prvakov dobili zajeten kupček denarja in z nestrpnostjo pričakujejo četrtkov žreb. Poglejmo trenutne postavitve po bobnih.

Po torkovih obračunih zadnjega predkroga je dokončno določen tudi drugi žrebalni boben. V prvem so prvaki držav z najvišjim količnikom Uefe. To so Real Madrid (količnik 176,999), Bayern (154,899), Chelsea (106,192), Juventus (140,666), Benfica (111,866), Monaco (62,333), Spartak Moskva (18,606) in Šahtar (87,526).

S torkovim prebojem v Ligo prvakov se je v drugi boben uvrstila tudi Sevilla (112,999). Poleg nje so v drugem bobnu še Barcelona (151,999), Atletico Madrid (142,999), PSG (126,333), Borussia Dortmund (124,899), Manchester City (100,192), Porto (98,866) in Manchester United (95,192).

V tretjem bobnu je za zdaj sedem ekip - Napoli (88,666), Tottenham (77,192), Basel (74,415), Olympiacos (64,580), Anderlecht (58,480), Roma (53,666) in Bešiktaš (42,785).

Mariboru (21,125) v četrtem bobnu družbo za zdaj delata Feyenoord (23,212) in Leipzig (15,899). Preostali bodo znani po tekmah v sredo.

V isti skupini ne smeta igrati kluba iz iste države. Ena izmed najzanimivejših skupin za Mariborčane bi bila z Realom iz Madrida, Manchester Unitedom in Napolijem. Na drugi strani bi bililahko v skupini tudi Spartak, Porto in Anderlecht. Počakajmo na ples kroglic, ki bo v četrtek ob 18.00. O pričakovanjih iz Maribora pred žrebom v naslednjem članku okoli 10. ure.

Maribor si je z uvrstitvijo v Ligo prvakov že prislužil 14,7 milijona evrov. Vsaka zmaga v skupinskem delu prinese 1,5 milijona evrov, točka 500.000 evrov.

R. K.