V Ljudskem vrtu v petek derbi: Maribor gosti Domžale

Pred 5. krogom Prve lige Telekom Slovenije

10. avgust 2017 ob 16:05

Maribor,Domžale - MMC RTV SLO

V petek zvečer se bosta v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije pomerila Maribor in Domžale, kluba, ki v letošnji sezoni navdušujeta v evropskih tekmovanjih.

Maribor se je uvrstil v zadnji predkrog Lige prvakov, Domžale v zadnji predkrog Evropske lige. V domačem prvenstvu gre nekoliko bolje vijoličastim, ki po štirih odigranih krogih še ne poznajo poraza, osvojili so vse možne točke (12) in zasedajo vrh prvenstvene lestvice.

Domžale so na tretjem mestu, točkovno so izenačene s četrtouvrščenim Krškim (oba imata po 7 točk), v dozdajšnjih štirih krogih so nogometaši s stadiona ob Kamniški Bistrici zmagali dvakrat, po enkrat so remizirali in izgubili.

Hotić: Nihče se ne bo 'šparal'

"Dobro jih poznamo, vedno je bilo zanimivo na naših tekmah. Za takšne izzive se ni težko pripraviti, komaj čakamo, da se vrnemo na igrišče. Zavedamo se, da nas čaka živahno dogajanje, z veliko tempa. Velik pa je naš motiv, ob tem nas nosi ta pozitivna energija po uspešnem začetku sezone, kar je bilo opazno tudi v nedeljo v Dravogradu," je za klubsko spletno stran NK Maribor povedal Dino Hotić. 22-letnik je poudaril, da v ekipi, kljub temu, da se nezadržno bliža evropska tekma z izraelskim Hapoelom, razmišljajo le o naslednjem nasprotniku v domačem prvenstvu. "Seveda možnost uvrstitve v Ligo prvakov prinaša posebne občutke, toda v preteklih tednih smo pokazali, da nimamo težav pri preklapljanju. Imamo dovolj širok kader, da razporedimo moči, v nobenem primeru pa v petek ne bo na igrišču nikogar, ki bi se ‘šparal’. Vsi se trudimo za svoje mesto v ekipi, potem pa trener odloča, kdo bo v katerem trenutku dobil priložnost. Od nas je odvisno, kako jo izkoristimo," je dodal.

Gačan: Maribor bomo dobro preučili

Iz domžalskega tabora je za klubsko spletno stran spregovoril branile Faruk Gačan, ki se je julija letos iz Bosne in Hercegovine, kjer je igral za Mladost Kakanj, preselil v Domžale. "Proti Mariboru nas čaka zelo težka naloga. Igramo proti večkratnemu in tudi aktualnemu državnemu prvaku Slovenije, v preteklosti že udeležencu Lige prvakov in Evropske lige, ki bo tudi v tej sezoni nastopal v skupinskem delu enega izmed obeh omenjenih evropskih tekmovanj, Zavedamo se kakovosti tekmeca, tudi težavnosti igranja v Ljudskem vrtu. Vsekakor bomo Maribor dobro preučili, na zelenici pa dali svoj maksimum za čim boljši rezultat," je dejal Gačan.

Mariborčani so bili v prejšnji sezoni boljši nasprotnik. Na štirih prvenstvenih tekmah so dva obračuna proti Domžalam dobili, oba v Ljudskem vrtu (3:1 in 1:0). V gosteh so enkrat remizirali (2:2) in izgubili (3:2).

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog

Petek ob 18.00:

CELJE - TRIGLAV



Ob 20.20:

MARIBOR - DOMŽALE

Sobota ob 18.00:

GORICA - ALUMINIJ



Ob 20.20:

OLIMPIJA - RUDAR

Nedelja ob 18.00:

KRŠKO - ANKARAN HRVATINI

Lestvica: MARIBOR 4 4 0 0 10:3 12 OLIMPIJA 4 3 1 0 9:1 10 DOMŽALE 4 2 1 1 9:4 7 KRŠKO 4 2 1 1 6:6 7 RUDAR 4 2 0 2 5:4 6 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 CELJE 4 1 1 2 4:9 4 TRIGLAV 4 0 3 1 3:4 3 GORICA 4 0 1 3 2:6 1 ANKARAN HRVATINI 4 0 1 3 3:11 1

M. L.