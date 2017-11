Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! George Springer (v sredini) je bil junak letošnje Svetovne serije v Ligi MLB. Foto: Reuters VIDEO Houston prvič na bejzbols... Dodaj v

V Los Angelesu obmolknili, Houston do bejzbolske krone

Astrosi drugič v zgodovini nastopili v finalu Lige MLB

2. november 2017 ob 10:13

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Houston Astros so zmagovalci Svetovne serije, tako imenovanega velikega finala ameriške bejzbolske Lige MLB. Na odločilni sedmi tekmi so s 5:1 premagali Los Angeles Dodgerse.

Ključna se je izkazala začetna prednost, ko so igralci Houstona po dveh menjavah povedli na stadionu Dodger s 5:0 in prednost zadržali do konca. Junak večera je bil spet George Springer, ki je postal šele tretji igralec v zgodovini, ki je v eni Svetovni seriji udaril pet homerunov; pred njim je to uspelo le Reggieju Jacksonu leta 1977 in Chasu Utleyju leta 2009. To ni le prvi naslov za Astros v klubski zgodovini, ampak je obenem tudi prvič, da je smetano v Ligi MLB pobrala ekipa iz Teksasa.

Prvi naslov v 55-letni zgodovini kluba

Letošnji finale v enem najbolj priljubljenih športov v Združenih državah Amerike je bil že 113. po vrsti. Houston Astros, ki so se ligi pridružili leta 1962, so osvojili prvo lovoriko v 55-letni klubski zgodovini. V finalu so nastopili šele drugič po letu 2005, ko so jih ugnali Chicago White Sox.

Los Angeles Dodgers so bili na papirju precej bolj izkušena ekipa, saj so zaigrali že v svojem 19. finalu, a ostali so brez tako želenega sedmega naslova, prvega po letu 1988, ko so do letos tudi zadnjič nastopili Svetovni seriji.

