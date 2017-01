Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lakersi niso našli odgovora za DeAndreja Jordana. Foto: Reuters Devin Booker je ujel odlično strelsko formo. Foto: Reuters Chicago je bil s 107:99 boljši od New Orleansa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Los Angelesu so trenutno glavni Clippersi

V Mexico Cityju Sonca boljša od Ostrog

15. januar 2017 ob 09:25

Mestno obračun v Staples Centru je pripadel Los Angeles Clipperse, ki so Lakerse premagali s 113:97. Pod obročema je kraljeval DeAndre Jordan.

Center Clippersov je udarno s silovitim zabijanjem že začel tekmo. Dosegel je 24 točk, ujel pa je kar 21 odbitih žog. Iz igre je metal 12/13, od tega je osemkrat zabil. Edini zgrešeni met pa je tudi sam popravil, ko je odbito žogo porinil skozi obroč. Igral je, kot je želel. Lakersi so bili premalo agresivni, saj je Jordan, slab izvajalec prostih metov, le enkrat stopil na črto prostih metov.

"Bilo bi lepo, da bi na vsake toliko časa naredili vsaj kakšno osebno napako, namesto, da smo dopustili, da je metal 12/13 in izvajal le en prosti met. Morali bi bolj čvrsto nastopiti, da bi si točke prislužil s prostih metov," je dejal trener Lakersov Luke Walton. "Pod obročem je bil dominantna sila. Pokrival je ves prostor in poskrbel, da nasprotniki niso želeli prodirati ali iti blizu koša," pa je o svojem varovancu dodal Doc Rivers.

Chris Paul je dodal pristavil 20 točk in 13 podaj. Clippersi v letu 2017 še niso izgubili. Šest zmag je najboljši vstop v novo koledarsko leto franšize po letu 1974, ko so domovali še v Buffalu. Pri Lakersih je bil z 21 prvi strelec Jordan Clarkson. Jezerniki, ki niso na tekmi nikoli vodili, so klonili tretjič zapored in sedmih v zadnjih desetih tekmah.

Osebna rekorda Bookerja in Leonarda

V Mexico Cityju sta se pomerila Phoenix in San Antonio. Sonca, prva ekipa, ki je odigrala dve tekmi rednega dela v isti sezoni v Mehiki, s slavila s 108:105. Znova je blestel Devin Booker, ki je drugo tekmo zapored dosegel 39 točk, kar je njegov osebni rekord. Eric Bledsoe je k zmagi nad drugouvrščeno ekipo lige dodal 17 točk in deset podaj.

Sunsi, ki so v Mehiki v četrtek klonili pred Dallasom, so izničili zaostanek 11 točk. Booker je v zadnji minuti dal dva koša, po podaji Bledsoa pa je v protinapadu zabil za 106:103. Odločilne točke je s črte prostih metov dal P.J. Tucker, Danny Green pa je zgrešil trojko za podaljšek. Kawhi Leonard je prispeval 38 točk, s čimer je izboljšal osebni rekord.

Tekme 14. januarja:

LA CLIPPERS - LA LAKERS 113:97

Jordan 24 in 21 skokov, Paul 20 in 13 podaj; Clarkson 21.



CHICAGO - NEW ORLEANS 107:99

Butler 28, Wade 22; Davis 36 in 14 skokov.



PHOENIX - SAN ANTONIO 108:105

Booker 39, Bledsoe 17 in 10 skokov; Leonard 38.



WASHINGTON - PHILADELPHIA 109:93

Wall 25, Beal 20; Okafor 26.



UTAH - ORLANDO 114:107

Hayward 23, Gobert 19 in 19 skokov; Payton 28.

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 39 26 13 66,7 BOSTON CELTICS 40 25 15 62,5 NEW YORK KNICKS 40 18 22 45,0 PHILADELPHIA 76ERS 38 12 26 31,6 BROOKLYN NETS 39 8 31 20,5 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 39 29 10 74,4 MILWAUKEE BUCKS 38 20 18 52,6 INDIANA PACERS 39 20 19 51,3 CHICAGO BULLS 41 20 21 48,8 DETROIT PISTONS 42 18 24 42,9 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 39 22 17 56,4 WASHINGTON WIZARDS 39 20 19 51,3 CHARLOTTE HORNETS 40 20 20 50,0 ORLANDO MAGIC 42 17 25 40,5 MIAMI HEAT 41 11 30 26,8 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 41 25 16 61,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 41 24 17 58,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 42 18 24 42,9 DENVER NUGGETS 38 15 23 39,5 MINNESOTA TIMBERWOLV. 40 14 26 35,0 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 40 34 6 85,0 LOS ANGELES CLIPPERS 42 28 14 66,7 SACRAMENTO KINGS 39 16 23 41,0 LOS ANGELES LAKERS 44 15 29 34,1 PHOENIX SUNS 40 13 27 30,8 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 40 31 9 77,5 HOUSTON ROCKETS 42 31 11 73,8 MEMPHIS GRIZZLIES 42 25 17 59,5 NEW ORLEANS PELICANS 41 16 25 39,0 DALLAS MAVERICKS 39 12 27 30,8

