Poudarki Real Madrid po zaostanku tudi na drugi tekmi slavil s 3:1

V Madridu spet častijo kapetana, Wenger pa benti čez sodnike

Odmevi po torkovih tekmah Lige prvakov

8. marec 2017 ob 10:30

Neapelj, London - MMC RTV SLO

S stoječimi ovacijami so navijači Napolija nagradili svoje ljubljence za predstavo v prvem polčasu, ko je bil branilec naslova Real Madrid na kolenih in v zaostanku. Toda potem je prišel Sergio Ramos.

Osrednji branilec kraljevega kluba, strelec že toliko pomembnih zadetkov, se v letošnji sezoni Lige prvakov še ni vpisal med strelce. Ko je Madridčanom že pošteno tekla voda v grlo in ko jih je od izpada ločil le en zadetek, je stvari spet umiril kapetan. Najprej je po kotu z glavo zadel v 51. minuti, vajo pa ponovil šest minut pozneje. Prav tako po podaji s kota in prav tako z glavo. Neapeljčani, ki so do Ramosovega dvojčka igrali odlično in bili na pragu presenečenja, so v nadaljevanju popustili in Real je na koncu slavil z enakim izidom kot na prvi tekmi - 3:1. Zadnjih sedem zadetkov, ki jih je Sergio Ramos zabil v Ligi prvakov, je bilo doseženih v izločilnih bojih.

"Pred enim tednom so me po prvenstveni tekmi pribijali na križ. Nisem zdaj junak zaradi teh dveh zadetkov. To je moje delo. Prvi polčas nam ni šlo. Bili smo nadigrani. Če bi vedeli za pravo formulo, bi jo uporabili, a včasih stvari ne gredo tako kot na treningu in pripravah na tekmo. Najpomembneje je, da ohraniš pozitiven odnos. Potem ni nič nemogoče," je povedal Ramos.

Zidane: Nismo bili v nevarnosti, da izpademo

Trener Reala Zinedine Zidane se ni strinjal s tem, da so imeli njegovi igralci v prvem delu precej sreče. "Mislim, da nam sreča ni pomagala. V modernem nogometu je ni. Nismo bili v nevarnosti, da izpademo. Rezultat 3:1 govori sam zase. V dveh tekmah smo zabili šest golov. Razliko smo naredili s svojo kakovostjo, čeprav smo v določenih trenutkih trpeli. Tega ne moreš preprečiti. Trpeli smo predvsem v prvem polčasu. V tekmo nismo vstopili, kot bi bilo treba, v nasprotju z Napolijem. Oni so imeli pobudo, toda bolj, kot se je tekma bližala koncu, boljši smo bili. Ne moremo vedno igrati dobro. Moramo se osredotočiti na dobre stvari in na to, da smo imeli precej boljši drugi polčas," je povedal Zidane.

Sarri: 55 minut smo držali Real, prihodnost je svetla

Trener Napolija Maurizio Sarri je kljub izpadu videl pozitivne stvari. "Prevzema me občutek, da nismo tako daleč od najboljših ekip. Nad najboljšo ekipo na svetu smo prevladovali 55 minut. Če bomo še rasli in bili tudi fizično trdnejši, smo lahko konkurenčni tudi na najvišji ravni. To je mlada ekipa in pred njo so svetli časi. Zadnji korak je resda vedno najtežji, toda imam občutek, da ga lahko naredimo," je povedal Sarri.

Potop Arsenala Wenger opravičuje s slabim sojenjem

Tudi na drugi torkovi tekmi je bila po prvem polčasu v prednosti nefavorizirana ekipa. Arsenal je po 45 minutah proti Bayernu vodil z 1:0, toda v drugem delu je sledil pravi potop topničarjev, ki so še drugič izgubili s 5:1. Arsenal je tako izpadel s skupnim izidom 10:2. Prvič v izločilnih bojih Lige prvakov je prejel več kot šest golov, tudi na Emiratesu iz svoje mreže še ni pobral pet žog. Namesto kritik, uperjenim proti igralcem, je trener Arsenala Arsene Wenger napadel sodnika. Po njegovem mnenju je potek dogodkov spremenila neupravičena izključitev Laurenta Koscielnyja.

"Igrali smo tekmo, kot smo si jo želeli, nato pa je prišlo do nekaterih odločitev, ki jih je težko razumeti. Vodili smo z 1:0, nato je bila 100-odstotna enajstmetrovka nad Walcottom, Lewandowski je bil v prepovedanem položaju, ni bilo govora o enajstmetrovki in za nameček še rdeči karton. Seveda nas je vse skupaj ubilo," je bentil Wenger in dodal: "To ni več resno. Ko vidiš pomembnost tekme in doživiš tak odnos, si seveda popolnoma zrevoltiran. Žal mi je za ljudi, ki so plačali veliko, da gledajo tako tekmo."

"Nikoli ne veš, kako bi se odzval Bayern, če bi dosegli drugi gol. Potem pa tole ... Težko je, ko se tekma konča na tak način. Rezultat se zdi zelo slab in ne odraža dogajanja na igrišču," se ni mogel pomiriti Wenger. "Težko je nadaljevati, ko prideš v zaostanek z 1:2., Veš, da je priložnost za napredovanje splavala po vodi. Zadnji del bom skušal čim prej pozabiti, ker menim, da je drugi polčas pokvaril sodnik," je sklenil Wenger.

Arsenal je izpadel v osmini finala Lige prvakov sedmo sezono zaporedoma.



Navijačem Arsenala prekipelo

Vse glasnejši so pozivi k zamenjavi Wengerja, ki je na klopi topničarjev že od leta 1996. Že pred tekmo je več sto najzvestejših privržencev Arsenala zahtevalo njegov odstop, po njej pa so se na tribunah pojavili tudi transparenti z zahtevami, naj klub predčasno konča pogodbo s trenerjem.

Neusmiljen je bil tudi nekdanji legendarni napadalec Arsenala Ian Wright: "Žalosten dan je, ker smo spet na tej stopnji. Prihajamo v obdobje klubske zgodovine, ki je najslabše. Vidimo, da bomo potrebovali izjemno veliko truda, da bomo stvari obrnili in spremenili. Po drugi strani pa je mogoče reči, da se nekatere stvari v klubu končujejo," je bil oster in neposreden Wright.

R. K.