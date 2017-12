V Mariboru s pesmijo počastili rekorderja Marcosa Tavaresa

Vijoličasti imajo spet tri točke prednosti pred Olimpijo

4. december 2017 ob 12:02

Domžale,Maribor - MMC RTV SLO

"Nina Pušlar bi zapela To mi je všeč," je bil slikovit trener Domžal Simon Rožman po zmagi na derbiju z Olimpijo, ki je praktično že predala Mariboru naslov jesenskega prvaka.

Vijoličasti so v soboto z rekordnim 131. zadetkom Marcosa Tavaresa v prvi slovenski ligi na kolena spravili Gorico (2:1) in imajo pred zadnjim letošnjim krogom spet tri točke naskoka. Maribor bo v nedeljo gostil Aluminij, medtem ko v Ljubjano v soboto prihaja Celje.

Bledi Ljubljančani so v mrzlem večeru v Domžalah spet jezili svoje navijače. V prvem polčasu so bili praktično brez priložnosti. Edini strel proti vratom Domžal je šele v 45. minuti sprožil Denis Klinar. Domžalčani so gospodarili na igrišču, premoč pa so kronali v 28. minuti, ko je neodločnega Nejca Vidmarja z glavo matiral Dario Melnjak. To je bil že 18. strelec Domžalčanov v letošnji sezoni.

"Odigrali smo vrhunski prvi polčas. Bila je nekakšna evropska mobilizacija v smislu glav in vsega skupaj. Odlično smo reagirali po vsaki izgubljeni žogi. Težko so prihajali na našo polovico, kar je glede na to, da so bili vodilna ekipa v ligi, lep uspeh za nas," je bil s prvim delom zadovoljen trener Domžal Simon Rožman, ki je dobil obračun najmlajših trenerjev v ligi. "Mislim, da je bil prvi polčas naš najboljši v sezoni. V drugem polčasu je bilo nekako normalno, da so prevzeli pobudo. Viseli smo kakih deset minut, ampak bi v zaključku lahko dve, tri akcije boljše izpeljali. Menim, da je zmaga zaslužena," je še dodal Rožman.

Pomen prvega polčasa je poudaril tudi trener zmajev Igor Bišćan: "Zelo slabo smo vstopili v tekmo. Kar nekaj časa smo porabili, da smo se prilagodili ritmu igre, njihovi napadalnosti, moči. Izgubili smo veliko dvobojev, veliko drugih žog. Veliko slabega je bilo vse do zadetka."

Olimpija je bila v drugem delu precej bolj odločna, a drugega poraza v sezoni oziroma drugega na zadnjih treh tekmah ni znala preprečiti. "Po zadetku smo končno reagirali, ampak to je bilo prepozno. Na koncu se je ta zadetek izkazal za odločilen. Oni so izkoristili priložnost, mi jih nismo in zato so zmagali," je še povedal Bišćan.

Tavares prehitel Škaperja ...

Medtem v Mariboru slavijo Tavaresa, ki je v 88. minuti odločil tekmo proti Gorici in na večni lestvici strelcev v prvi ligi prehitel Štefana Škaperja. 33-letni kapetan vijoličastih je po tekmi končal na ramenih soigralcev.

"Emocije so prisotne. Sam ne morem dati veliko golov. To je posledica sodelovanja z ekipo, trenerjem, direktorjem in navijači. Tudi Jezus mi je pomagal, da lahko tukaj preživim. To mi veliko pomeni. Trener me je letos vprašal, ali imam kakšen cilj. Dejal sem, da želim biti rekorder slovenske lige. Odgovoril je, da mi bo pomagal, in se mu zahvaljujem," je na druženju z novinarji po doseženem rekordu dejal nasmejani Brazilec, ki je v Maribor prišel leta 2008 iz ciprskega Apoela.

Z Mariborčani je sedemkrat osvojil naslov državnega prvaka, ima štiri pokalne trofeje, dvakrat se mu je uspelo prebiti v skupinski del lige prvakov. V evropskih pokalnih tekmovanjih je dosegel 25 golov. Odločen je, da se na teh dosežkih ne bo ustavil. "Cilj je dvesto golov in da v sredo proti Sevilli zadenem. Ta gol v ligi prvakov tudi čakam. Za rekordni gol bom Martinu Milcu, ki mi je podal, in celotni ekipi s trenerjem vred plačal rundo," je dejal. Dodal je, da ne ve, kdaj bo dosegel dvestotico. A se bo potrudil, da bi to bilo čim prej.

... in dobil pesem

"Po tekmi sem jokal, trener me je potolažil. Izhajam iz brazilske favele in vse, kar sem tukaj preživel, je več od pričakovanj. Nikoli nisem razmišljal, da bom imel tako kariero. Zelo sem vesel, da to radost delim s svojo družino. To mi v življenju veliko pomeni," je še pojasnil Tavares, ki so mu navijači ob rekordu posvetili pesem. Poslušate jo lahko s klikom na spodnje okno.

