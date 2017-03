V Mariboru videli nov svetovni rekord z zračno puško

Katja Vodeb z zračno pištolo 24.

Slovenska strelka Živa Dvoršak in njen reprezentančni kolega Željko Moičević sta na zadnji preizkušnji EP-ja z zračnim orožjem v Mariboru zasedla 25. mesto na mešani ekipni tekmi z zračno puško.

Ljubljančanka je zadela 257,3, Grosupeljčan 252,7, skupno pa 510,0 kroga. "Z vsemi spremembami strelskih pravil in črtanjem nekaterih disciplin v zadnjih letih se nikoli nisem strinjala, tudi tovrstne mešane tekme nikoli nisem v celoti sprejela za svojo. Na strelsko črto sem se postavila z željo po najboljšem mogočem izidu, a po petkovi tekmi se enostavno nisem mogla zbrati. Priznam, da moja motivacija ni bila na najvišji ravni, v podzavesti pa mi tudi mešana tekma ne pomeni veliko. Morda so to le izgovori in ni prav, da tako govorim, a rada bi le nastopala v svojih disciplinah in to je to," je dejala Dvoršakova.

Katja Vodeb in Kevin Venta sta bila na mešani tekmi z zračno pištolo s 470 krogi 15. Vodebova je zadela 233, Venta pa 237 krogov.

Svetovni rekord Maslenikova

Vodebova je na posamični tekmi z zračno pištolo kot najboljša Slovenka zasedla 24. mesto (375 krogov). Zlato je osvojila Srbkinja Zorana Arunović, na moški tekmi z zračno puško, kjer je bil najboljši Slovenec Robi Markoja 57. (613,7), pa je evropski prvak postal Rus Vladimir Maslenikov.

Za Arunovićevo (246,9) sta se uvrstili Ukrajinka Olena Kostevič (239,5) in Španka Sonia Franquet (218,9), za Maslenikovim, ki je s 250,5 kroga dosegel nov svetovni rekord, pa Ukrajinec Oleh Carkov (247,7) in Francoz Alexis Raynaud (225,5).

Slovenske strelke (še Denis Bola Ujčič in Majda Raušl) so v ekipni konkurenci s 1.113 krogi osvojile 12. mesto. Slavila je Srbija (1.145) pred Nemčijo (1.139) in Rusijo (1.134). Slovenski strelci (še Benjamin Jodl in Željko Moičević) so ekipno tekmo s 1.834,7 kroga končali na zadnjem 16. mestu, zmagali so Rusi (1.878,5) pred Srbi (1.869,2) in Nemci (1.868,5).

