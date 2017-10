Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! OP Avstralije je nazadnje osvojil Roger Federer, ki je v finalu v petih nizih premagal Rafaela Nadala. Foto: Reuters Dodaj v

V Melbournu se bodo tenisači pomerili za rekorden nagradni sklad

Na OP Avstralije tudi Serena Williams?

10. oktober 2017 ob 10:35

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Najboljši teniški igralci na svetu se bodo na Odprtem prvenstvu Avstralije prihodnje leto potegovali za rekorden nagradni sklad - skupno 43 milijonov ameriških dolarjev.

Zmagovalca v obeh konkurencah bosta prejela ček v višini 3,12 milijona dolarjev. Organizatorji prvega grand slama sezone so ponosno razkrili nove številke, ki so občutno višje kot na preostalih velikih turnirjih.

Španec Rafael Nadal je na primer letos za zmago na US Opnu prejel 3,7 milijone dolarjev, Švicar Roger Federer pa za osmo naslov v Wimbledonu 2,8.

V Melbournu tudi Serena?

Predsednik organizacijskega odbora Craig Tiley je hkrati povedal, da je bil v stiku z večino najboljših igralcev in prav vsi so mu potrdili željo po igranju v Melbournu. Med njimi je izpostavil Srba Novaka Đokovića in Škota Andyja Murrayja, ki sta zaradi poškodb izpustila večji del letošnje sezone, predvsem pa Američanko Sereno Williams, ki je letos septembra pri 37 letih prvič postala mamica, in ki naj bi svoj povratek v teniški cirkus načrtovala prav v Avstraliji.

