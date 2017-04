Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Roger Federer naskakuje tretjo zmago v Miamiju. Foto: Reuters Nick Kyrgios je izgubil po treh podaljšanih igrah. Foto: Reuters Sorodne novice Nadal bo v nedeljo lovil manjkajočo lovoriko v Miamiju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Miamiju nov veliki obračun Federerja in Nadala

Tri podaljšane igre na dvoboju Federer - Kyrgios

1. april 2017 ob 09:20

Miami - MMC RTV SLO

Na mastersu v Miamiju se bosta v finalu za lovoriko pomerila Roger Federer in Rafael Nadal. Švicar je v polfinalu v izenačenem dvoboju s 7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5) premagal Nicka Kyrgiosa.

Rafael Nadal je že pred tem suvereno ugnal Italijana Fabia Fogninija s 6:1 in 7:5. Že zdaj legendarna Federer in Nadal sta se letos pomerila v finalu Melbourna. Švicarski as, ki je v Miamiju četrti nosilec turnirja, je bil boljši s 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 in 6:3 in tedaj v Avstraliji osvojil 18. naslov za grand slam. Španca je letos premagal tudi v Indian Wellsu (6:2, 6:3), kjer je Federer slavil petič v karieri. To bo njun 37. dvoboj, uspešnejši pa je Nadal, ki je slavil 23-krat.

Zmaga nad Kyrgiosom je že Federerjeva 18. v tej sezoni. Igrišče je letos poražen zapustil le enkrat. "Počutim se odlično. Zadovoljen sem s predstavo. Ne vidimo pogosto, da so v enem dvoboju tri podaljšane igre. Podaljšane igre so vedno vznemirljive. Res sem se boril za to. Ne morem vedno pokazati svoje borbenosti, zato je zares lepo zmagati na tak način," je povedal Federer, ki je turnir v Miamiju osvojil v letih 2005 in 2006.

"Imel sem vzpone in padce, kot nekakšen vrtiljak. Mislim, da sem odigral dober dvoboj in da so uživali tudi gledalci," je dodal Kyrgios, ki je po porazu v jezi uničil lopar. Dvoboj je trajal tri ure in deset minut. Zanesljiva sta bila pri začetnem udarcu, saj sta servis – brez podaljšanih iger – vsak po enkrat izgubila le v prvem nizu. Razmerje v točkah je bilo 140:130.

MIAMI, polfinale

(7.375.695 am. dolarjev, trda podlaga)



FEDERER (ŠVI/4) - KYRGIOS (AVS/12)

7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5)

NADAL (ŠPA/5) - FOGNINI (ITA)

6:1, 7:5

Finale (Ž), sobota ob 19.00:

KONTA (VB/10) - WOZNIACKI (DAN/12)

T. J.