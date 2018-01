Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Skupaj je bilo po vsem svetu testiranih 6.000 športnikov. Foto: Reuters Dodaj v

V najobsežnejšem doping programu testiranih 76 slovenskih športnikov

Največ je bilo testiranj pri alpskih smučarjih

29. januar 2018 ob 10:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska antidoping organizacija SLOADO je v 12 mesecih skupaj z mednarodnimi športnimi organizacijami izvedla več kot 170 testiranj pri 76 slovenskih kandidatih za nastop na zimskih olimpijskih igrah.

Skupaj so pri SLOADO opravili še dodatnih 36 analiz. Največ je bilo testiranj pri 11 alpskih smučarjih (40 in 8 dodatnih analiz), pri 30 hokejistih (30, 6), devetih biatloncih (29, 6), sedmih tekačih na smučeh (28, 13) in devetih smučarskih skakalcih (24). Pri sedmih deskarjih so opravili 12 analiz in dve dodatni, pri dveh nordijskih kombinatorcih štiri in dodatno, pri smučarju prostega sloga pa tri.

Slovenski športniki so sodelovali v najobsežnejšem protidopinškem programu, v katerega je bilo vključenih več kot 6.000 športnikov iz 61 držav in v okviru katerega so opravili več kot 14.000 testiranj. Tokratni program, ki je nadgradil podobno uspešnega pred igrami v Rio de Janeiru 2016, koordinirata Mednarodni olimpijski komite (Mok) in Svetovna protidopinška agencija (WADA) s posebej oblikovano koordinacijsko skupino, katere naloga je bila pregledati obstoječe testne programe pri mednarodnih športnih zvezah in nacionalnih protidopinških organizacijah.

Na podlagi ocene tveganja za doping v posameznih državah, športih in športnih disciplinah, zgodovine opravljenih testiranj in analize doseženih rezultatov na mednarodnih tekmovanjih je bilo treba določiti minimalno raven števila testiranj za posameznega športnika. Pri tem so odgovorni upoštevali mednarodne standarde za testiranje in preiskave ter strokovne smernice za izbor ustreznih laboratorijskih analiz. Zaradi tega so izvedli do trideset odstotkov dodatnih analiz na snoveh, ki pospešujejo prenos kisika v krvi, in določen odstotek analiz na snoveh, ki sproščajo produkcijo rastnega hormona.

Vsi podatki so zbrani v tako imenovanem biološkem potnem listu, ki omogoča individualno obravnavo posameznih bioloških parametrov. Predolimpijski testni program skupaj s programom dolgoročnega hranjenja odvzetih vzorcev na igrah izboljšuje stanje na tem področju, ocenjuje Dvoršak.

"Za celosten program je potrebno tudi izobraževanje, zato smo za slovenske športnike pred začetkom pripravljalnega dela olimpijske sezone organizirali izobraževalni seminar, kjer so jim strokovnjaki SLOADO predstavili svoja prizadevanja za 'čist' šport, jih informirali o vseh elementih svetovnega protidopinškega programa in o resnih nevarnostih, ki na njih prežijo pri uporabi nepreverjenih prehranskih dopolnil," je dodal Dvoršak.

