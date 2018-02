Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Sixt Primorska bo v nedeljo lovila prvi pokalni naslov v zgodovini kluba. Foto: www.alesfevzer.com Mirko Mulalić je v zaključku tekme ohranil mirne živce. Foto: www.alesfevzer.com Dino Murić (levo) je bil z dvojnim dvojčkom med glavnimi košarkarji Šenčurja. Foto: BoBo Sorodne novice Golemac pred polfinalom: Olimpija je favorit Dodaj v

V nedeljo po prvi pokalni naslov Šenčur in Sixt Primorska

Petrol Olimpija in Krka izpadli v polfinalu

16. februar 2018 ob 17:56,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 22:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljski finale košarkarskega pokala Spar sta se uvrstila Šenčur - z 82:89 je bil boljši od Krke - in Sixt Primorska, ki je v večernem obračunu ugnala Petrol Olimpijo s 74:70.

Napovedan derbi med vodilno ekipo državnega prvenstva in branilko naslova v Hali Tivoli ni navdušil. Večji del prvega polčasa brezvoljna Olimpija, ki si je že v prvi četrtini pridelala dvoštevilčen zaostanek, je šele v zaključku obračuna našla dovolj energije in se Sixtu povsem približala, a so varovanci Jurice Golemca ohranili mirne živce.

Zmaji so še v 26. minuti po prostih metih Mirka Mulalića zaostajali za kar 17 točk, v zadnji četrtini pa so se nato nekajkrat približali na le tri točke zaostanka. Po trojki Devina Oliverja pa 13 sekund pred koncem zaostajali le še za dve točki (70:68). A na drugi strani je Nebojša Joksimović z zadetima prostima metoma vodstvo povišal na štiri točke, podobno pa je nekaj sekund kasneje storil še Mulalić in Sixtu prinesel zasluženo zmago in prvo uvrstitev v pokalni finale. Mulalić (18) in Joksimović (11), nekdanja Olimpijina igralca, sta bila na koncu tudi prva strelca pri zmagovalcih, pri Olimpiji je Roko Badžim dosegel 18 točk.

Martić: Prvi polčas smo odigrali katastrofalno

"Praktično vseh 40 minut smo bili v vodstvu. Vedeli smo, da bodo košarkarji Petrola Olimpije pod ogromnim pritiskom, kar se je tudi pokazalo v njihovem slabem odstotku meta iz igre v prvem polčasu. Takšne zaključne turnirje ni lahko igrati, zato čestitam tudi Ljubljančanom, da so se proti koncu obračuna vrnili v igro," je poudaril trener Golemac.

"Prvi polčas smo odigrali katastrofalno. Zelo sem razočaran, ne toliko zaradi poraza, kolikor zaradi igre v prvih dvajsetih minutah. Nismo pokazali prave igre in želje, da bi takšno tekmo lahko zmagali. Potrebovali smo 25 minut, da smo začeli igrati na takšnem nivoju, kot ga znamo. Če celotno tekmo zaostajaš, pa se na koncu pozna vsaka napaka. Čestitam košarkarjem Primorske, ki so danes odigrali bolje," je dodal trener Olimpije Zoran Martić.

Šenčur opravil s Krko

Z uvrstitvijo v finale pa so največji uspeh v zgodovini kluba dosegli tudi košarkarji Šenčurja. Varovanci Radeta Mijanovića so do ključnega preobrata prišli v tretji četrtini, ko so po zaostanku za kar devet točk (49:40 v 22. minuti) po peti trojki Jana Rebca v 27. minuti povedli drugič na tekmi (53:55).

Pavić ostal celo brez dosežene točke

V zadnji četrtini se je Krka približala na le točko zaostanka 66:67), a je Šenčur odgovoril s sedmimi točkami zapored in v 33. minuti prišel do takrat najvišjega vodstva na tekmi (66:74). V 35. minuti je Dino Murić zadel za prednost 10 točk (67:77), ki je varovanci Simona Petrova niso več uspeli resneje ogroziti. Krka je v osmi minuti tekme po nizu 14:0 povedla že s 23:10. Šenčur je zadel kar 14 trojk (iz 28 poskusov), Krka skorajda pol manj. Pri zmagovalcih je bilo dvoštevilčnih kar pet košarkarjev, najboljši Rebec z 20 točkami. Najkoristnejši košarkar rednega dela državnega prvenstva Smiljan Pavić je ostal brez točk.

V Španiji se ta konec tedna prav tako igra zaključni turnir kraljevega košarkarskega pokala. Madridski Real se je v četrtek z zmago nad Unicajo iz Malage prebil v polfinale. Luka Dončić je v 26 minutah dosegel 11 točk ter po 5 skokov in podaj. Anthony Randolph 7 točk in 3 skoki v 15 minutah. Real se bo v soboto za vstop v nedeljski finale pomeril z Iberostar Tenerife. Luka Rupnik je s Fuenlabrado klonil pred Gran Canario s 107:92, Rupnik je v 19 minutah dosegel 14 točk in 2 podaji.



Kdo bo šele šesti klub s pokalno lovoriko?

Petrol Olimpija in Krka sta si razdelili zadnjih deset pokalnih naslovov od leta 2008 naprej. Po letu 1991 bo to šele drugi finale brez Olimpije ali Krke. Edini doslej je bil leta 1996, ko je Kovinotehna Savinjska Polzela premagala BWC Maribor. Zmagovalec finala med Šenčurjem in Sixtom bo šele šesti slovenski klub v v sedemindvajsetih letih s pokalno lovoriko v svojih vitrinah. Hala Tivoli že tretjič v zgodovini gosti zaključni turnir košarkarskega pokala.

POKAL SPAR, ZAKLJUČNI TURNIR, Tivoli

Krka - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

82:89 (27:20, 18:17, 16:28, 21:24)

300; Cinac 21, Dimec 18, Kovačevič 11, Bratož 10, Marinelli 8, Šiška 7, Jošilo 4, Fifolt 3; Rebec 20, Murić 17 in 12 skokov, Rizvić 15, Pavković 12, Martinčič 11, Gorjanc in Blair po 5, Varagič 4.



SIXT PRIMORSKA - Petrol Olimpija

74:70 (21:13, 20:18, 16:21, 17:18)

1.700; Mulalić 18, Joksimović 11, Vujasinović 10, Čakarun 7, Zupan, Rebec in King po 6, Ferme in Kosi po 4, Hodžić 2; Badžim 18, Hrovat in Oliver (11 skokov) po 12, Bubnić 9, Morgan 7, Begić in Battle po 5, Špan 2.

Finale bo v nedeljo ob 16.30.

