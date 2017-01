Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na VIP-tekmi bosta igrala tudi Marko Milič in njegova žena Vesna. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nedeljo ženski All Star - na VIP-tekmi tudi Milić, Bečirović, Hauptman ...

Na Dnevu ženske košarke šest tekem

5. januar 2017 ob 16:06

Maribor - MMC RTV SLO

V letošnji sezoni zaradi prenatrpanega urnika ne bo moške košarkarske tekme All Stars, bo pa v nedeljo v mariborski dvorani Tabor organizirana ženska različica.

Od 10.30 bo potekal Dan slovenske košarke, na katerem bo odigranih šest tekem, vrhunec pa bo na 18.00 s tekmo članic, kjer bodo nastopile košarkarice vseh devetih klubov 1. SKL za ženske. Dogajanje bodo odprla dekleta starostne kategorije U13 (10.30), kasneje sledijo še obračuni deklet v kategorijah U14 (12.00), U16 (13.30) in U18 (15.00).

Po tekmah mlajših starostnih kategorij se bo ob 16.30 začela tekma, na kateri bodo nastopili VIP gostje. Pod obema obročema se bodo denimo pomerili Marko in Vesna Milić, Sani Bečirović, Slavko Kotnik, Dušan Hauptman, Roman Horvat, Rankica Šarenac, Sabina Felc, 6pack Čukur ter drugi gostje.

Klubi za tekmo članic so razdeljeni na vzhod in zahod. Vzhodno selekcijo bodo sestavljale košarkarice Athlete Celje, Maribora, Konjic in Janine, zahodno selekcijo pa košarkarice Triglava, Ilirije, Ježice, Grosupljega in Domžal. Košarkarice se bodo pomerile še v metanju trojk in v spretnostnem izzivu. Ogled vseh tekem bo brezplačen.

Vzhod: Shante Marie Evans, Andrea Marić, Iva Slonjšak, Larisa Ocvirk (vse A. Celje), Ela Stergar, Simona Kuzma, Tina Cvijanović, Teja Črešnik (vse Maribor), Katja Klančnik, Ajša Zdovc (obe Konjice), Martina Tomić in Bojana Đurić (obe Janina). Trenerja: Damir Grgič (Athlete Celje) in Andrej Kuzma (Maribor).

Zahod: Rebeka Abramović, Živa Zdolšek, Maruša Seničar, Sara Meden (vse Triglav), Anja Klavžar, Polona Zalar, Ela Mićunović (vse Ilirija), Lorena Molnar, Vanja Tajher (obe Domžale), Anita Kastelic (Grosuplje), Sandra Bajrektarević in Dora Mlakar (obe Ježica). Trenerja: Bojan Lazić (Triglav) in Vlado Velikonja (Domžale).

T. J.