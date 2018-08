V nekaj urah prodali 2.000 vstopnic za nogometni spektakel med Rijeko in Mariborom

8. septembra nogometni spektakel na Kantridi

22. avgust 2018 ob 17:53

Reka - MMC RTV SLO, STA

"Če bo na stadionu 3.000 ljudi, bo za nas to velik poraz," so sporočili predstavniki reške navijaške skupine Armada, sicer pobudniki tekme na Kantridi.

Prireditelji so namenili posebno mesto tudi mariborskim navijačem, ki so napovedali svoj prihod. Med Armado in Violami je vedno obstajalo rivalstvo, bodo pa Slovenci, ki naj bi jih bilo več kot 300, ločeni od domačih navijačev. Z organizatorji so že vzpostavili stik tudi predstavniki slovenskega Kulturnega društva Bazovica, ki je napovedalo obisk otrok slovenskih korenin.

Tekmo bo zaznamoval tudi bogat spremljevalni program z laserskim spektaklom.