V Nemčiji se ne bo predal: Včasih se moraš malo dlje dokazovati

28-letni Korošec zaznamoval zadnjo tekmo v kvalifikacijah za SP

9. oktober 2017 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Takrat, ko najmanj pričakuješ, se ti dogajajo najlepše stvari," je sinoči razlagal Roman Bezjak, ki za Darmstadt v nemški drugi ligi v tej sezoni še ni odigral niti minute, proti Škotom pa je dosegel dva zadetka.

Le dobre pol ure je avgusta preživel na igrišču na pokalni tekmi v Regensburgu. Ker je v Darmstadtu na stranskem tiru, saj ga že več tednov ni niti med rezervisti, ga selektor tudi ni vpoklical prejšnji mesec za tekmi proti Slovaški in Litvi. Pred dvema tednoma se je znova znašel na njegovem seznamu, glede na otoška tekmeca zaradi svojega sloga igre niti ne tako nepričakovano, in povsem upravičil vpoklic.

"Res veliko sem delal na 'fiziki' v zadnjem mesecu. Če ne bi dodatno treniral, v Angliji ne bi zdržal 70 minut, saj je bilo treba veliko teči. Ponosen sem nase, kaj mi je uspelo med to reprezentančno akcijo. Današnja tekma mi je pokazala, da se trud poplača, gotovo je to lepa spodbuda za naprej," je po remiju z 2:2 povedal 28-letni Korošec, ki je v drugem polčasu zamenjal Jana Repasa.

Tudi na Wembleyju (1:0), kjer je začel tekmo, je imel v prvem polčasu lepo priložnost za zadetek. "Če bi vedno zadel iz takšnih priložnosti, verjetno ne bi igral v Darmstadtu. Tvegal sem, šel v polnem šprintu na žogo in tako jo je težko zadeti. Če bi šel na njo z glavo, pa ne bi imela nobene moči. Mogoče ravno ta zaključek včasih zmanjka, če v klubu ne igraš. Če je nasprotno in redno daješ gole, je morda samoumevno, da boš v takšnih priložnostih zadel. Sicer pa z občutkom za igro nimam težav. Treniram normalno z ekipo in v Nemčiji imamo na treningih veliko igre."

Frings računa na visoke napadalce

Potem ko se je pred dobrim letom odpravil v mesto z nekaj več kot 150.000 prebivalci v zvezni deželi Hessen, je do decembra dobil priložnost na 11 tekmah v elitni Bundesligi. Po menjavi trenerja, ko je na klop sedel dolgoletni nemški reprezentant Torsten Frings, se je njegov status poslabšal. Spomladi se je kot posojen nogometaš vrnil na Reko in se tam veselil naslova hrvaškega prvaka, zdaj pa se spet bori v Darmstadtu, ki je zanj odštel dva milijona evrov, največ v zgodovini kluba. Obeti, da bi igral kaj več, niso najboljši.

"Trener mi je dal namig, da lahko najdem drugi klub, to je do zdaj vse. Pogovorila sva se in povedal mi je, da računa na visoke napadalce in da nimam najboljših možnosti. To sem sprejel normalno in me ni potrlo. Ker sem vedel, da ne računa name, sem imel čas, da sem se dobro pripravil na reprezentančni tekmi," je v pogovoru za MMC poudaril Bezjak.

Kljub temu, da pri trenutno osmouvrščenem moštvu druge lige, s katerim ima pogodbo do konca sezone, ni v ospredju, ne obupuje. "To ne pomeni, da sem se predal. Moram biti profesionalec kot do zdaj in delati, vedno moram dati svoj maksimum. V življenju nikoli ne veš, kaj te čaka, v nogometu se stvari hitro obračajo. Mogoče bo tudi trener začel računati name, bomo videli. Mogoče bom začel igrati in bom do konca kariere v Darmstadtu, nikoli se ne ve (smeh). Kot sem rekel, ko najmanj pričakuješ, mogoče ravno takrat dobiš priložnost in moraš biti pripravljen."

Tudi odločitve za odhod na severno stran Alp ne obžaluje. "Ne me narobe razumeti, ni mi žal, da sem odšel v Nemčijo. Vem, da se moraš včasih malo dlje dokazovati. V Bundesligi mi je bilo všeč igrati, z lahkoto bi ponovil. V klubu imamo 18 ali 20 nogometašev, ki lahko v vsakem trenutku igrajo. Ni določeno, kdo sestavlja začetno enajsterico. Če imaš slab teden na treningih, si lahko hitro zamenjan, če kaj ne 'štima'."

Najpomembneje ustvariti dobro vzdušje

Ko potegne vzporednice z Rijeko, je ravno večja konkurenca v ekipi ena izmed tistih stvari, po čemer se oba kluba razlikujeta: "Pri Rijeki je bilo 13, 14 igralcev, v katere je Matjaž (Kek) verjel. Če je včasih preveč menjal, tudi izida ni bilo."

Na obdobje, preživeto v Kvarnerju, ima zelo lepe spomine, ne samo nogometne. "Tam mi je bilo v karieri najlepše, če seštejem vse vidike - nogomet, življenje in drugo. Žal mi je, da za Rijeko nisem igral tekem v Evropi, ker verjamem, da je na teh srečanjih posebno vzdušje. Že tisto, kar se je dogajalo v prvenstvu, ko smo osvojili naslov, pa je bilo nepozabno. Če le imam čas, še vedno spremljam njihove tekme. Ostal sem njihov navijač."

Kek je zdaj med kandidati za novega selektorja slovenske reprezentance, Bezjak pa favorita nima: "Vseeno mi je, kdo bo novi selektor. Najpomembneje je, da se skupaj s strokovnim štabom ustvari dobro vzdušje znotraj ekipe. Ko narediš značajsko močno ekipo z mešanico tehnike in borbe, lahko dosegaš dobre izide. Postaviti si moramo cilj in ga poskušati doseči. Pri Keku bi bil samo plus, ker sva že sodelovala in se dobro poznava. O Srečku bi pa rekel, da je preživel lepe čase z nami, mi pa z njim. Ob slovesu nam je povedal, da mora urediti neke zasebne stvari, želim mu vse najboljše."

Danes je Bezjak gotovo najbolj "osovraženi" priimek na Škotskem, saj sta njegova zadetka Otočanom zaprla vrata v dodatne kvalifikacije. "Čisto vseeno mi je za to, ker smo bili tudi mi potrti, ko so nas premagali v Glasgowu. Takrat smo slišali marsikatero kritiko. Priznamo, tam smo bili res slabi, oni so na domačem igrišču zelo močna ekipa. Danes ni šlo za maščevanje, nismo pa jim seveda želeli kar pustiti te tekme. Motivacije je bilo veliko," je sklenil Bezjak, ki je marca na Hampden Parku ob porazu z 1:0 sprožil edini slovenski strel v okvir vrat.

Matej Rijavec