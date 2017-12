V Nemčiji vročica pred novoletno skakalno turnejo

Začetek v petek s kvalifikacijami v Oberstdorfu

27. december 2017 ob 08:52

Oberstdorf - MMC RTV SLO, STA

Prireditelji 66. novoletne skakalne turneje si že pred začetkom manejo roke. Uspehi nemških skakalcev so poskrbeli za izredno zanimanje in iz Oberstdorfa sporočajo, da so že prodali več kot 40.000 vstopnic.

Samo za ogled petkovih kvalifikacij so nemški prireditelji prodali 15.000 vstopnic. "Več kot 40.000 vstopnic nismo prodali še nikoli," pravi predsednik smučarskega kluba v Oberstdorfu Peter Kruijer.

V prvi vrsti so za izredno zanimanje poskrbeli akterji na skakalnici, saj sta Richard Freitag in Andreas Wellinger na prvih dveh mestih skupnega seštevka svetovnega pokala, Nemci pa so v svetovnem pokalu 2017/18 slavili že štiri zmage. V Nemčiji so navijači prepričani, da je s tem prav letos napočil čas za novega nemškega zmagovalca turneje, na katerega čakajo že od slavja Svena Hannawalda leta 2002.

Tri dni pred tekmo je tako že jasno, da na samem prizorišču vstopnic za tekmo ne bo več. Že zdaj je znano, da bo razprodana tudi tekma v Innsbrucku 4. januarja.

66. NOVOLETNA TURNEJA, spored



Petek ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, 1. tekma novoletne turneje

Nedelja ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Ponedeljek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, 2. tekma turneje



Sreda, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Četrtek, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, 3. tekma novoletne turneje

Petek, 5. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, kvalifikacije

Sobota, 6. januarja, ob 17.00:

Bischofshofen, 4. tekma nov. turneje

