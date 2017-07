Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lani je v New Yorku zmagal Stan Wawrinka. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V New Yorku bodo razdelili 50 milijonov dolarjev

3,7 milijona za posamična zmagovalca

19. julij 2017 ob 10:29

New York - MMC RTV SLO/STA

Konec avgusta se bo v New Yorku začel zadnji letošnji teniški turnir za grand slam, na katerem bo nagradni sklad prvič presegel 50 milijonov dolarjev.

Skupni nagradni sklad se bo povečal za štiri milijone in bo znašal 50,4 milijone dolarjev. "Pred petimi leti smo igralcem obljubili, da bo nagradni sklad dosegel mejo 50 milijonov in v čast nam je, da smo izpolnili to obljubo," je razkrila predsednica Ameriške teniške zveze Katrina Adams.

Zmagovalca v obeh posamičnih konkurencah bosta bogatejša za 3,7 milijona dolarjev. Najboljši v moških in ženskih dvojicah pa bodo prejeli po 675.000 dolarjev.

S. J.