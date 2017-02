V nogometnem svetu na vidiku začasne izključitve

Van Basten želi odpraviti pravilo o prepovedanem položaju

1. februar 2017 ob 16:27

Zürich - MMC RTV SLO/STA

Fifa in njen mednarodni odbor za pravila (Ifab) bosta predvidoma naslednji mesec odločala o spremembah pravil, po katerih bi lahko tudi v nogometu, podobno kot pri hokeju, uvedli začasne izključitve.

A tudi če bodo spremembe sprejeli, bodo za začetek veljale zgolj v mladinskih kategorijah. Odbor bo predlog, ki ga je podal nekdanji nizozemski zvezdnik Marco van Basten, zdaj pri Fifi zadolžen za tehnološki razvoj, obravnaval na zasedanju v Londonu naslednji mesec.

Na dnevnem redu tudi "trojček"

Ta predlog ne bo edini na dnevnem redu; obravnavali bodo tudi možnost spremembe pravila, ki mu pogovorno rečejo 'trojček' (rdeči karton, enajstmetrovka in poznejša prepoved igranja na tekmah) in velja za igralce, ki s prekrškom preprečijo veliko priložnost za gol v kazenskem prostoru, pa možnost uvedbe četrte menjave na tekmi v podaljšku in uvedbo videonadzora za pomoč sodnikom. Posamezne nacionalne zveze bodo morda dobile bolj proste roke pri oblikovanju pravil v svojih tekmovanjih, s katerimi bi lahko povečali število menjav na tekmi ali dolžino tekem. Te zadnje spremembe naj bi bile namenjene predvsem spodbujanju priljubljenosti nogometa v nižjih kategorijah.

Odpraviti želi pravilo o prepovedanem položaju

Med vsemi zamislimi za prenovo je verjetno najbolj revolucionarna van Bastnova. Nizozemec je pred kratkim že razmišljal o tem, da bi spremenili ali celo odpravili pravilo o prepovedanem položaju, predlagal pa tudi, da bi namesto enajstmetrovk ob neodločenih izidih na odločilnih tekmah, na katerih mora ena od ekip zmagati, uvedli kazenske strele. Pri hokeju je, kot kaže, dobil tudi zadnjo zamisel: pri rumenih kartonih bi bila kazen avtomatično še nekajminutna izključitev. "Moramo si prizadevati za razvoj igre, za to, da bi bila čim bolj zanimiva in dinamična. Moramo narediti paket, ki bo privlačen v vseh pogledih, v naslednjih letih nas čaka še veliko del," je svoje zamisli pojasnil Nizozemec.

Ifab se je že odzval na to zadnjo zamisel in sporočil, da bo, če bo sprejeta, veljala samo v mladinskih oziroma veteranskih kategorijah, ne pa tudi v članskem nogometu na najvišji ravni.

M. L.