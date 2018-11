Leon Štukelj, legendarni telovadec, je živel več kot sto let, tudi v pozni starosti je navduševal z vitalnostjo. Foto: BoBo Dodaj v

V Novem mestu osrednja slovesnost ob Štukljevem letu

Leta 1924 je postal prvi Slovenec z zlato olimpijsko medaljo

12. november 2018 ob 20:06,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 21:00

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

120 let je minilo od rojstva legendarnega telovadca Leona Štuklja. V Novem mestu, kjer so letošnje leto poimenovali za Štukljevo leto, so ob tej priložnosti pripravili slovesnost.

Velikan slovenskega in svetovnega športa, dobitnik šestih olimpijskih kolajn, se je rodil 12. novembra 1898 v Novem mestu. Leta 1924 je postal prvi Slovenec z zlato olimpijsko medaljo, skupaj si je priboril šest olimpijskih odličij.

Proslava z imenom Iz roda v rod duh išče svojo pot je potekala na kolesarskem velodromu v Češči vasi v Olimpijskem vadbenem centru. Slavnostni govorec je bil predsednik republike Borut Pahor.



V Dolenjskem muzeju Novo mesto so ob 16. uri odprli razstavo o življenju in delu Leona Štuklja, izjemnega športnika, ki predstavlja simbol vitalnosti in zdravega odnosa do življenja, ki ga je zaznamoval sokolski duh, utemeljen na moči telesa, duha, srca in značaja.

Glavna zapuščina Štukljevega leta je Olimpijski vadbeni center za kolesarstvo, atletiko in triatlon, ki je zrasel na mestu velodroma. S tem objektom Slovenija in tudi širša regija dobivata večnamenski športni objekt.

Poleg pokrite kolesarske krožne steze, ki še ni zaključena, vadbeni center premore tudi atletsko dvorano s štirimi 200-metrskimi krožnimi stezami, osem 60-metrskih sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in metališče za suvanje krogle. V sklopu centra je v načrtu tudi pokrit plavalni bazen.

