V Oklahomi še ni prave kemije

Trojni dvojček Hardna v zmagi nad Clevelandom

10. november 2017 ob 08:36

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome so pred sezono MVP-ju sezone Russllu Westbrooku dodali še več zvezdniškega pridiha s Paulom Georgom in Carmelom Anthonyjem ter napovedali boj za sam vrh. Začetek je za Thunderje vse prej kot spodbuden.

Oklahoma je na gostovanju v Denverju klonila s 102:94, kar je že njen sedmi poraz na 11 tekmah. Mož odločitve v zelo izenačenem dvoboju je bil branilec Emmanuel Mudiay, ki je 10 od svojih 21 točk dosegel v zadnji četrtini, vključno s ključno trojko, po kateri se Thunderji niso več opomogli. Paul Milsap je dodal 17 točk, Nikola Jokić 15 točk in 11 skokov za sedmo zmago Denverja, s katero so prekinili niz petih zaporednih domačih porazov proti Oklahomi.

Carmelo Anthony, ki je v Denverju preživel sedem sezon in pol, je proti svojemu nekdanjemu moštvu dosegel 28 točk. Westbrooku in George sta se zaustavila pri 13 točkah. Oklahoma je izgubila četrtič zapored.

Predstavo večera je uprizoril James Harden, ki je s trojnim dvojčkom popeljal Houston do zmage nad Clevelandom. "Brada" je vknjžil 35 točk (met 8/21), 13 podaj in 11 skokov. Imel je še pet ukradenih žog (tudi pet izgubljenih) in blokado. LeBron James je dosegel 33 točk za Konjenike, ki so se po zaostanku 111:98 90 sekund pred koncem približali le na točko. V samem zaključku se je s petimi točkami izkazal center Clint Capela, ki je tekmo končal pri 19 točkah in 13 skokih.

Sacramento je po obupnem začetku dobil drugo tekmo zapored. Po Oklahomi je s 109:108 ugnal še Philadelphio. Srečanje je 13 sekund pred koncem odločil novinec De'Aron Fox.

WASHINGTON - LA LAKERS 111:95

TORONTO - NEW ORLEANS 122:118

HOUSTON - CLEVELAND 117:113

SACRAMENTO - PHILADELPHIA 109:108

DENVER - OKLAHOMA CITY 102:94

Tekme 10. novembra:

DETROIT - ATLANTA

BOSTON - CHARLOTTE

CHICAGO - INDIANA

OKLAHOMA - LA CLIPPERS

SAN ANTONIO - MILWAUKEE

PHOENIX - ORLANDO

UTAH - MIAMI

PORTLAND - BROOKLYN

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 12 10 2 83,3 DETROIT PISTONS 11 8 3 72,7 ORLANDO MAGIC 11 7 4 63,6 TORONTO RAPTORS 11 7 4 63,6 WASHINGTON WIZARDS 11 6 5 54,5 NEW YORK KNICKS 11 6 5 54,5 PHILADELPHIA 76ERS 11 6 5 54,5 CHARLOTTE HORNETS 11 5 6 45,5 -------------------------------------- MIAMI HEAT 11 5 6 45,5 INDIANA PACERS 12 5 7 41,7 CLEVELAND CAVALIERS 12 5 7 41,7 MILWAUKEE BUCKS 10 4 6 40,0 BROOKLYN NETS 11 4 7 36,4 CHICAGO BULLS 9 2 7 22,2 ATLANTA HAWKS 11 2 9 18,2 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 12 9 3 75,0 GOLDEN STATE WARRIORS 12 9 3 75,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 11 7 4 63,6 MEMPHIS GRIZZLIES 11 7 4 63,6 SAN ANTONIO SPURS 11 7 4 63,6 DENVER NUGGETS 12 7 5 58,3 PORTLAND TRAILBLAZERS 11 6 5 54,5 NEW ORLEANS PELICANS 12 6 6 50,0 -------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 10 5 5 50,0 UTAH JAZZ 11 5 6 45,5 LOS ANGELES LAKERS 12 5 7 41,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 11 4 7 36,4 PHOENIX SUNS 12 4 8 33,3 SACRAMENTO KINGS 11 3 8 27,3 DALLAS MAVERICKS 12 2 10 16,7

R. K.