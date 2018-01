Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 19 glasov Ocenite to novico! Jusuf Sanon se bo kalil pod vodstvom novega trenerja Olimpije Zorana Martića. Foto: www.alesfevzer.com Mirza Begić je nazadnje igral v Iranu, od koder še ni dobil izpisnice. Foto: BoBo Sorodne novice Martić zamenjal kapetana, Begić tik pred vrnitvijo k Olimpiji

V Olimpiji najstnik, ki je v "beležkah vseh skavtov"

Športna zgodba Francija Pavšerja

17. januar 2018 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V košarkarskem klubu Olimpija je po enoličnem dogajanju v preteklih mesecih zdaj bolj pestro. Po menjavi trenerja so v klubu začeli v svoje vrste privabljati tudi bolj zveneča imena.

Poleti se je Olimpija po vstopu novega pokrovitelja preobrazila iz Uniona v Petrol. Svež denar še ni prinesel tudi okrepitev moštva, temveč je šel za stare finančne grehe.

V zadnjem tednu je klub pokazal več ambicioznosti, za prihodnjo sezono pa naj bi v Olimpiji sploh sestavili močno moštvo. Trije košarkarji, ki v teh dneh prihajajo v Olimpijo, so Erazem Lorbek, Mirza Begić ter Jusuf Sanon. Med njimi najbolj poznate prvega Slovenca, ki je bil izbran v najboljšo peterko evropskega prvenstva Lorbka, a največja okrepitev je 199 cm visok branilec Sanon, širši evropski javnosti še neznan.

18-letnega upa je košarkarska Evropa že opazila. Ukrajinec z netipičnim ukrajinskim imenom in priimkom je po očetovi strani afriškega rodu, sicer pa drugi najboljši strelec zadnjega EP-ja do 18 let in najboljši po ukradenih žogah. V vodilnem ukrajinskem klubu Dnipru je dajal po nekaj točk, v drugi ligi pa ima povprečje 25 točk. Da je Olimpija ujela zelo zaželenega talenta, potrjuje tudi skavt NBA-moštva Cleveland Primož Brezec.

"To je prvi odmevni podpis Olimpije. Verjamem, da je Olimpija dobila igralca, ki je - to ni nobena skrivnost - v beležkah vseh skavtov. Prepričan sem, da bo veliko skavtov prihajalo že letos na Olimpijine tekme. Upam, da bodo z njim pametno delali. Če ne znaš delati z igralcem in ga ne znaš usmerjati, lahko pripelješ tudi Michaela Jordana s 16 ali 17 leti, pa ne bi nikoli postal igralec," meni Brezec.

Morda se spet vračajo časi, ko se bodo v Ljubljani vrstili NBA-ogledniki in prišli gledat – hotel sem že reči biser evropske košarke, a je ta naziv ta hip rezerviran za Luko Dončiča, ki je pol leta starejši od Sanona. Olimpija je v preteklih desetletjih slovela kot klub, ki je pobiral talente po širši okolici in jih izšolal v vrhunske košarkarje.

"V klubu je ena izmed prioritetnih nalog, da začnemo v bližnji prihodnosti izvajati tak program, in Jusuf je definitivno eden izmed teh igralcev. Njegova vloga na začetku ne bo takšna, da bo nosilec igre. Predvsem ga želimo čim več naučiti in mu dati možnost dokazovanja. Tekem je več kot dovolj, na njem pa je, da bo te priložnosti izkoristil," je povedal trener Ljubljančanov Zoran Martić.

V zadnjem času ni bilo kaj prida priložnosti govoriti o uglednih imenih v Olimpiji, večinoma so prihajali neznani košarkarji. Zdaj pa se je slovenski prvak dogovoril za prihod nekdanjega reprezentanta Mirze Begića. "Čakamo še na dokumente s starni iranske zveze oziroma s Fibe, v kolikor ne bo iranska zveza odgovorila," je povedal Martić. Čas za ureditev dokumentov je le še do petka, ko se izteče prestopni rok v jadranski ligi. Če se ne bo izšlo, Olimpija ne bo podpisala pogodbe z Begićem.

V Stožicah je tudi Erazem Lorbek. Kakšna je njegova vloga? "Na začetku smo se dogovorili, da nam bo pomagal predvsem pri delu z visokimi igralci, saj ima ogromno izkušenj in znanja, ter jim bo pomagal pri nadaljnjem razvoju," pravi Martić.

Torej so v Olimpiji po dolgem času le našli prostor vsaj za enega nekdanjega uglednega košarkarja, ki pa bo hkrati preskusil, ali njegova kolena morda zdržijo, da bi lahko odigral tudi nekaj minut tekme. Spet torej lahko govorimo o utripu v Olimpiji, v kateri se v zadnjih letih ni vrtelo kaj dosti uglednih košarkarskih imen.

Franci Pavšer, Val 202