V olimpijski vasi zaplapolala slovenska zastava

V petek odprtje iger

7. februar 2018 ob 11:42

Pjongčang - MMC RTV SLO

V olimpijski vasi v Pjongčangu so slovesno dvignili slovensko zastavo. V glavni vlogi sta bila ministrica za šolstvo in šport Maja Makovec Brenčič in vodja slovenske olimpijske odprave Franci Petek.

Slovesnost ima strogo določen scenarij, po igranju olimpijske himne so na vrti predstavitve posameznih držav ter njihove himne, potem pa športnike nagovori še župan njihovega začasnega bivališča, olimpijske vasi. Sledi še izmenjava daril.

"Podarili smo panjsko končnico in knjigo o slovenskem športu, ki jo je izdal slovenski olimpijski komite. Dobili pa smo maskoto olimpijskih iger in še nekaj - moram priznati, da nisem natančno videl, moram iti še pogledat. Izmenjali smo pač darila, da bomo tudi mi imeli trajen spomin na igre. Ta protokol se mi zdi zelo lep, oni pa so nam približali svojo tradicijo," je po protokolarni obveznosti dejal Petek. Slovesnosti so se udeležili številni slovenski športniki, trenerji in spremljevalci, pravzaprav vsi, ki so bili takrat v vasi in niso imeli obveznosti na treningih.

Olimpijske igre se bodo uradno začele v petek. Odprtje se bo začelo ob 12. uri z neposrednim prenosom na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

Karantena zaradi norovirusa

Organizatorji se pred največjim dogodkom v Južni Koreji v zadnjih letih ubadajo z veliko težavo - kako zajeziti širjenje norovirusa na igrah v Pjongčangu. Norovirus se prenaša po fekalno-oralni poti z okuženo hrano ali vodo, s stikom z okuženo osebo in prek okuženih površin.

Lokalni mediji svarijo pred paniko zaradi virusa. Južni Korejci so vlado že zasuli s številnimi vprašanji, med drugim tudi, kako bo ukrepala in se odzvala. Ali so igre sanitarno dovolj neoporečne? Kaj si bo svet mislil o Južni Koreji? Ali se lahko virus razširi med športnike?

Organizatorji odgovarjajo, da za zdaj ni razloga za paniko. Norovirus se je začel širiti v nedeljo, ko so delavci ene izmed zasebnih varnostnih služb začeli tožiti zaradi glavobola, trebušnih bolečin in diareje. Za zdaj so v sobah osamili 1.200 oseb in jih testirajo za ta izjemno nalezljiv virus. Danes so prireditelji potrdili, da 32 delavcev zdravijo zaradi norovirusa, med njimi so tudi trije tujci, vsi pa so v karanteni.

