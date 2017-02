Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Generacija slalomistov, ki je bila na čelu z Juretom Koširjem zelo uspešna v 90. letih in na začetku novega stoletja. Del ekipe je bil tudi Drago Grubelnik, ki je bil enkrat na odru za zmagovalce slalomske tekme svetovnega pokala, po karieri pa je postal trener. Foto: Facebook Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V petek v Kranjski Gori drugi Grubin memorial

Zbran denar bo šel za 17-letnega Tima

7. februar 2017 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prijatelji alpskega smučarja Draga Grubelnik prirejajo v petek, 10. februarja, v Kranjski Gori 2. Grubin memorial. Želja je predvsem pomagati 17-letnemu Timu, ki ima hudo bolezen.

"Letos smo se odločili, da poskušamo z dobrodelnim smučanjem spremeniti usodo 17-letnemu Timu, ki ga je kot odličnega osnovnošolca, talentiranega športnika, v začetku srednješolskega izobraževanja zaznamovala najtežja bolezen – rak. Po več operacijah možganov, kemoterapijah in obsevanjih njegovo zdravstveno stanje ni zadovoljivo. Njegovi mamici so svetovali, da poskuša za Tima najti rešitve tudi v tujini. Ker je mama samohranilka in ima Tim še tri sorojence, ne zmorejo stroška niti potovanja, kaj šele medicinskega posega in terapije," so zapisali organizatorji, ki prosijo za pomoč.

Štartnina za veleslalom, ki bo na smučišču Kekec po 17. uri, znaša v predprijavah 15 evrov, na dan dogodka pa 20 evrov. Celoten izkupiček bo šel v dobrodelni sklad za Tima.

V središču Kranjske gore bo po 21. uri koncert z znanimi slovenskimi glasbeniki. Nastopili bodo Matjaž Jelen, Rok'n band, Grega Skočir in Gušti, Omar Naber in Trkaj.

Drago Grubelnik, odličen in zelo srčen smučar v generaciji Jureta Koširja, je umrl novembra 2015 v prometni nesreči. Njegovi prijatelji, v prvi vrsti Rene Mlekuž, so obljubili, da bodo vsako leto organizirali Grubin memorial (Dragov vzdevek je bil Gruba) in obljubo pridno izpolnjujejo.

T. O.