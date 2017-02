Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Anže Lanišek je odlično nastopil v kvalifikacijah v Pjongčangu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Pjongčangu le Ziobro pred Laniškom

Na tekmi bo nastopilo vseh sedem Slovencev

14. februar 2017 ob 14:05

Pjongčang - MMC RTV SLO

Poljak Jan Ziobro je zmagovalec kvalifikacij za svetovni pokal v Pjongčangu, kjer bodo prihodnje leto na sporedu olimpijske igre.

Ziobro je skočil 134,5 metra in za 4,7 točke prehitel najboljšega Slovenca v kvalifikacijah Anžeta Laniška (131,5/125,4), ki je bil drugi. V sredo bo ob 12. uri nastopilo vseh sedem slovenskih skakalcev.

Lanišek je svojo nalogo v kvalifikacijah opravil odlično, saj je bil s skokom, dolgim 131,5 metra, dolgo v vodstvu, prehitel pa ga je le razpoloženi Ziobro, ki je skočil tri metre dlje. Na tretjem mestu je kvalifikacijske boje končal Poljak David Kubacki (130,5/124,4).

Na tekmi vseh sedem slovenskih skakalcev

V kvalifikacijah so bili uspešni tudi drugi slovenski skakalci. Jernej Damjan je bil 11. (125/114,2), Cene Prevc 16. (126,5/111,4), Anže Semenič 28. (120,5/101,1) in Jurij Tepeš 29. (118/100,9). Neposredno uvrstitev na sredno tekmo sta že imela zagotovljeno Domen in po daljšem času spet Peter Prevc, saj Nemca Marcusa Eisenbichlerja ni bilo na štartu. Branilec velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih je pristal pri 134 metrih, kolikor je skočil tudi Poljak Maciej Kot. To je bila najdaljša daljava med tistimi, ki so bili neposredno uvrščeni na tekmo, medtem ko se Domnu Prevcu s 105 metri nastop ni najbolj posrečil.

V Pjongčangu bo ob 9. uri na sporedu tudi ženska tekma za svetovni pokal. Slovenske barve bodo branile Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar.

M. L.