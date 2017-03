Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Planica je vrhunec sezone tudi za slovenske navijače. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Planici bo zaključena tekmovalna zima

Podroben spored dogajanja v dolini pod Poncami

9. marec 2017 ob 09:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za razliko od večino prejšnjih let, ko so alpski smučarji in skakalci skupaj zaključevali svetovni pokal, bodo letošnjo tekmovalni zimo sklenili skakalci sami. V Planici od 24. do 26. marca.

Tradicionalno bo preizkus skalaknice v sredo, 22. marca, zares pa bo šlo v četrtek, ko bodo opravili kvalifikacije za petkovo popoldansko tekmo. V soboto je na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa se bo pomerilo 30 najboljših skakalcev sezone.

Pestro pa ne bo samo na skakalnicah, ampak tudi ob njih. Od četrtka do nedelje bo za zabavni program na posebnem odru skrbel Val 202. Zvečer bodo od četrka do sobote pripravili program v navijaški vasi v Kranjski Gori pred dvorano Vitranc.

Četrtek, 23. 3.:

09.00 Uradni trening

10.00 Uradni trening

11.00 Kvalifikacije

12.00 Zabavni program na odru Vala 202 - Zlatko

14.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Zabava s skupino Zahod Band, Rateče

19.30 Otvoritvena slovesnost, Rateče

Petek, 24. 3.:

14.00 Poskusna serija

15.00 Prva serija

... Finalna serija

17.15 Zabavni program na odru Vala 202 - Gadi

18.30 Zaključek programa v Planici

19.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

Sobota, 25. 3.:

09.00 Poskusna serija

10.00 Ekipna tekma, prva serija

... Finalna serija

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Tabu

15.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

20.00 Podelitev štartnih številk in koncert

Nedelja, 26. 3.:

09.00 Poskusna serija

10.00 Prva serija

... Finalna serija

12.00 Podelitev nagrad

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Dan D

15.00 Zaključek programa v Planici

R. K.