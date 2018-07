Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret je v Arcu znova navdušila. Foto: MMC RTV SLO Verjetno nas je večina morala tekom osnovnega in srednjega šolanja opravljati testiranja. Ena od preizkušenj je bil tek na 60 metrov. Ne spomnim se več svojega najboljšega časa, svetovni rekord na tej razdalji pa v moški konkurenci znaša 6.34. Tekmovalci v hitrostnem plezanju morajo štirikrat krajšo razdaljo premagati navpično. In niso štirikrat počasnejši. VIDEO Športna zgodba na Valu 202 Sorodne novice Garnbretova slavila v Arcu, Škofic tretji Dodaj v

V plezanju tudi tekma v hitrosti

Se spomnite testiranja v osnovni šoli?

29. julij 2018 ob 14:19

Arco - MMC RTV SLO

V soboto se je v Arcu končala 4. tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Janja Garnbret je znova stopila na najvišjo stopnico zmagovalnega odra, Domen Škofic je osvojil bron.

Poleg težavnosti so italijanski organizatorji izvedli tudi tekmo za svetovni pokal v hitrosti.

Slovenci na njej niso sodelovali, letos so se v tej disciplini preizkusili na prvih dveh tekmah v Chamonixu in Villarsu. Tekmo v plezalski formuli 1 si je prvič ogledal tudi Matej Hrastar.

Verjetno nas je večina morala tekom osnovnega in srednjega šolanja opravljati testiranja. Ena od preizkušenj je bil tek na 60 metrov. Ne spomnim se več svojega najboljšega časa, svetovni rekord na tej razdalji pa v moški konkurenci znaša 6.34. Tekmovalci v hitrostnem plezanju morajo štirikrat krajšo razdaljo premagati navpično. In niso štirikrat počasnejši. Svetovni rekord je pred letom dni postavil Iranec Reza Alipour Shenanzadifard, njegov čas 5 sekund in 48 stotink. Iranec je tudi letos med najboljšimi, v Moskvi je aprila zmagal, tokrat se je moral po napaki v polfinalu zadovoljiti s tretjim mestom. Najboljši je bil tokrat Ukrajinec Danil Boldyrev, v finalu je uro ustavil pri 5,58 in Rusa Šilova premagal za 12 stotink sekunde.

Tesno v dvoboju za tretje mesto

Najbolj tesno je bilo v ženskem dvoboju za tretje mesto kjer je Anouck Jaubert iz Francije Poljakinjo Aleksandro Kalučko premagala… za nič več kot tisočinko sekunde. Takšna napetost je sestavni del vsakega tekmovanja v hitrosti, poleg tega, da se človeški pajki po steni gibljejo z neverjetno hitrostjo in to po oprimkih, ki navadnemu smrtniku ne bi zadostovali niti za nekajsekundno visenje.

Še ena zanimivost iz ženskih izločilnih bojev. Kar trije pari četrtfinala so prinesli tekmo med Poljakinjo in Rusinjo, na koncu je do zmage prišla Rusinja Julija Kaplina.

Kakšnih 800 gledalcev je tekmovanje spremljalo kljub dežju, ki je ponehal kmalu potem, ko so bili znani zmagovalci. Še ena lastnost ljubiteljev plezanja – vztrajajo v kakršnemkoli vremenu.

Nekateri hitrost trenirajo bolj resno

In kje so tu slovenci? Nekateri hitrost trenirajo bolj resno, drugi se še niso sprijaznili s tem, da je to postal pogoj za uvrstitev na olimpijske igre. Posebej v moški konkurenci lahko kandidate preštejemo na prste ene roke. Pri ženskah je drugače. Poleg Janje Garnbret, ki je v vseh pogledih naša najboljša plezalka, ima selektor na voljo kopico mladih tekmovalk, ki bodo z veseljem izkoristile novo steno v Celju. Na dveh tekmah svetovnega pokala so se že preizkusili in nekateri osebne rekorde močno izboljšali. Res so še daleč od svetovnega vrha, a nič zato. Mina Markovič je ta konec tedna omenila, da bo za olimpijsko medaljo zadostovalo biti res dober v dveh in konkurenčen v tretji disciplini. Moder nasvet izkušene tekmovalke se splača upoštevati.

M. L.