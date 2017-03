V pokoj oddrsal eden največjih ruskih športnikov - Plušenko

Ocenite to novico!

Poškodbe ovira za nov olimpijski nastop

31. marec 2017 ob 19:42

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Eden največjih umetnostnih drsalcev vseh časov Jevgenij Plušenko je pomahal športni karieri v slovo.

"Mislim, da sem pustil velik pečat v umetnostnem drsanju, zato lahko mirne duše pomaham športni karieri v slovo," je dejal 34-letni dvakratni olimpijski zmagovalec, ki je končno tudi uradno naznanil, da je končal kariero.

Sprva je Plušenko že po ekipnem zlatu na domačih igrah 2014 v Sočiju govoril o koncu kariere, nato pa si je premislil in napovedal nastop na igrah 2018 v Južni Koreji. A poškodbe so spremenile njegove načrte. "Prestal sem 15 operacij," je dejal Plušenko v športni oddaji na ruski TV. "To je največja ovira za moj morebitni peti olimpijski nastop."

Prvo olimpijsko zlato je osvojil leta 2006 v Torinu. Poleg dveh zlatih kolajn z OI ima tudi dve srebrni z iger v Salt Lake Cityju 2002 ter Vancouvru 2010. Trikrat je bil tudi svetovni prvak, sedemkrat evropski, ob tem je štirikrat osvojil naslov na tekmovanju za veliko nagrado. Ves čas je imel številne težave s poškodbami.