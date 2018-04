Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slavje Prekmurcev po uvrstitvi v polfinale. Foto: Jure Zauneker Dodaj v

V polfinale še Kanalci in Sobočani

Polfinale se začenja v sredo

9. april 2018 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

V polfinalu državnega odbojkarskega prvenstva za moške bomo spremljali štiri ekipe, ki so vrh lestvice zasedale tako po rednem delu prvenstva kot po obračunih najboljših šestih v modri skupini.

Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana in Calcit Volleyja so se v polfinale uvrstili neposredno, s prvim ozirom drugim mestom po zaključku tekmovanja v modri skupini. V četrtfinalu sta bila nato uspešna še Salonit Anhovo in Panvita Pomgrad.

Odbojkarji Salonita Anhovo so se v polfinale uvrstili, potem ko so najprej v gosteh z 0:3 premagali Hoče, nato pa so bili od tekmecev uspešnejši še na domači tekmi v Kanalu, kjer so slavili s 3:1. V vrstah Salonita sta na obeh tekmah največje breme nosila Dejan Čabarkapa in Matic Vrtovec, na drugi strani mreže se je najbolj izkazal Jori Mantha.

Mariborski odbojkarji na tekmah v Murski Soboti niso uspeli unovčiti prednosti, ki so si jo priigrali z zmago na prvi četrtfinalni tekmi v Mariboru. Sobočani so namreč dobili tako sobotno kot nedeljsko srečanje in se veselili uvrstitve v polfinale. Na izenačeni prvi tekmi so bili odbojkarji Panvite Pomgrad celotno srečanje za odtenek boljši v praktično vseh elementih igre, še posebej pa so bili zbrani in tako bolj zanesljivi v izenačenih končnicah. Na krilih Aljoše Bogožalca, Andreja Gruta in Jakoba Rojnika so Prekmurci dan pozneje dobili še drugi obračun, čeprav so bili bojetiti Mariborčani vseskozi enakovreden tekmec. Kar dva od treh nizov sta se namreč končala na razliko.

V polfinalu se bo Panvita Pomgrad pomerila z ACH Volleyjem Ljubljana, Salonit Anhovo pa bo igral proti Calcit Volleyju. Prvi tekmi bosta v sredo, drugi v soboto, morebitni tretji pa v nedeljo.

C. R.