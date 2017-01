Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenija (na fotografiji Jure Dolenec) ima lepo priložnost, da ponovi uspeh izpred štirih let in se prebije v polfinale svetovnega prvenstva. Foto: Reuters Kubanec Rafael Capote je Nemcem zabil devet golov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V polfinale vodi hitra igra in odlična obramba

Vratar Šarić proti Nemcem zbral 15 obramb

23. januar 2017 ob 16:47

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Slovenije so pričakovali, da bo njihov tekmec v četrtfinalu svetovnega prvenstva Nemčija, a se je obrnilo drugače in za preboj v polfinale bo treba v torek (ob 20.45) premagati Katar. Bo naloga zato res lažja?

Varovanci prekaljenega Valera Rivere, ki je v devetdesetih letih v Barceloni ustvaril eno najbolj vznemirljivih ekip vseh časov, so na nedeljski tekmi pokazali svojo moč, predvsem so navdušili z izjemno kolektivno predstavo. Tudi njihovi največji zvezdniki Kubanec Rafael Capote, Bošnjak Danijel Šarić in Francoz Bertrand Roine so se povsem podredili ekipnemu uspehu in na kolena spravili favorizirane Nemce. A kljub vsemu v četrtfinalu vloga rahlega favorita pripada Sloveniji.

Rafael Capote Nemcem zabil 9 golov

"Ogledali smo tekmo z Nemci in bili vsi presenečeni nad njihovo dobro igro. V obrambi so zelo kakovostni, telesno so izjemno močni, prav tako v igri mož na moža. Potrebno bo igrati zelo hitro, saj v 'kontakt igri' proti njim nimamo veliko možnosti. Z našo iznajdljivostjo se lahko zoperstavimo njihovi obrambi, po drugi strani pa bo tudi naša obramba morala biti izjemno kompaktna in čvrsta, saj Katarci premorejo številne izjemne strelce. Izpostavil bi Capota (9 golov proti Nemčiji), ki je izjemno sposoben igralec, a premoremo dovolj kakovosti in gremo na zmago," je povedal Gašper Marguč.

Kdor premaga Nemce, je sposoben marsičesa

Katar je pred dvema letoma z naturaliziranimi igralci na domačem svetovnem prvenstvu osvojil srebrno medaljo. Na tistem turnirju sta se reprezentanci pomerili v skupinskem delu, Katar pa je bil boljši z 31:29. "Tedaj je bil Katar v malce drugačni postavi, tako da je težko vleči vzporednice. Še vedno so telesno zelo močni, v svojih vrstah imajo nekatere odlične posameznike," je nasprotnika ocenil Jure Dolenec in dodal: "Na njih se bo potrebno dobro pripraviti in jo podrobno analizirati ter postaviti taktične rešitve za njihovo igro. Ne bo nam lahko, Katar je premagal Nemčijo, torej je sposoben izločiti vse najboljše ekipe na tem prvenstvu."

Borut Mačkovšek meni, da so Katarci v primerjavi s Slovenci počasnejši, kar bo treba znati uveljaviti. Čeprav se zdi nasprotnik lažje premagljiv kot Nemčija, bo Slovenija popolnoma pripravljena tudi na Katar: "Z naše strani ne bo nobenega podcenjevanja, na nasprotni strani igrišča bomo vendarle imeli svetovne podprvake, ki so se izkazali že v skupinskem delu tekmovanja in proti olimpijskim prvakom Dancem popustili šele v končnici tekme," je dejal Mačkovšek.

Šarić spoštljivo o Sloveniji

Katarski vratar Šarić, ki je proti Nemcem zbral 15 obramb, je vlogo favorita namenil slovenskim rokometašem. "Slovenija ima kakovostnejši igralski kader od Katarja, močnejša je tudi na taktično-tehničnem področju, hkrati pa premore številne specialiste za posamične rokometne naloge. Po vseh kriterijih je v prednosti pred Katarjem, na četrtfinalnem dvoboju se ji bomo zoperstavili z ekipno igro."

Slovenski rokometaši so v ponedeljek popoldne opravili trening v pomožni dvorani v Bercyju. Za javnost je bilo odprtih le uvodnih petnajst minut treninga. V torek je v načrtu še en lažji trening v dopoldanskih urah. Tekma se bo začela ob 20.45, prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

T. O.