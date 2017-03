Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novogoričanke so v Hočah slavile s 3:0. Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V polfinalu Ljubljančanke in Novogoričanke

Končnica v ženskem državnem prvenstvu v odbojki

13. marec 2017 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarice Nove KBM Branika in Calcit Volleyballa so dobile nasprotnice v polfinalu državnega prvenstva. Mariborčanke se bodo pomerile z novogoriškim GEN-I Volleyjem, v Ljubljani pa bomo spremljali mestni derbi med Calcit Volleyballom in Volleyball Ljubljano.

Igralke Volleyball Ljubljane so na tretji odločilni tekmi četrtfinala s 3:0 premagale Sp. Savinjsko-Alianso. Igra Savinjčank je znova slonela na Penetovi in Žnidarjevi, svoj delež je dodala še Napotnikova. Na drugi strani je ljubljanska podajalka Marina Crnjac žoge enakomerno razdelila med svoje napadalke, Vrhovnikovo, Mijočevo in Mihalinčevo, dobro je igrala tudi Ferlinčeva. Najbolj izenačen je bil sicer prvi niz, v katerem so Savinjčanke v končnici podarile zmago tekmicam, napake v vrstah gostiteljic pa so se kar vrstile tudi v drugem in na začetku tretjega niza. Ko so Ljubljančanke vodile že z 12:7, je zbranost padla tudi njim. Igralke Bena Božiča so izenačile na 12. točki, zato se je Rozman odločil za spremembo ritma igre in v igro poslal podajalko Flegovo in 19-letno blokerko Tjašo Vlepič, ki je s tremi pomembnimi točkami v končnici niza svoji ekipi prinesla zmago in polfinale.

Podoben scenarij se je dogodil tudi v Hočah, kjer so s 3:0 slavile odbojkarice GEN-I Volleyja. Te so prvo tekmo v gosteh izgubile z 2:3, drugo na domačem terenu dobile s 3:2, po še eni zmagi nad Formulo Formis pa so se veselile uvrstitve v polfinale. Novogoričanke, ki so zelo dobro začele sezono, nato pa po poškodbah Zbičajnikove, Pethöve in De Oliveire zdrsnile po lestvici navzdol, so odpor Rogožank sicer strle v treh nizih, a so številni gledalci lahko spremljali napeto srečanje, polno preobratov, in borbeno predstavo obeh ekip. V domači vrsti je bila znova nezaustavljiva izkušena kapetanka Maja Desy Vahen z 20 točkami, v novogoriški ekipi pa sta največ točk dosegli Mirta Velikonja Grbac (11) in Sara Đukić (10).

Moški bodo prvenstvo nadaljevali s tekmami četrtfinala, ki bodo na sporedu v sredo, 22. marca, pred tem pa odbojkarje in odbojkarice čaka še nastop na zaključnem turnirju Pokala Slovenije, ki ga bo med 17. in 19. marcem gostil Kranj.



TretjI tekmi:

Formula Formis - GEN-I VOLLEY 1:2

0:3 (-22, -24, -19)



Savinjska Aliansa - VOLLEYBALL 1:2

0:3 (-23, -18, -22)



Polfinale, prvi tekmi, 22. marca:

NOVA KBM BRANIK - GEN-I VOLLEY



CALCIT VOLLEYBALL - VOLLEYBALL LJ.

C. R.