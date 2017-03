Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjani in Velenjčani se bodo pomerili v polfinalu letošnjega Pokala Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V polfinalu pokala derbi med Celjem in Gorenjem

Maribor Branik za finale z Riko Ribnico

21. marec 2017 ob 12:38

Maribor - MMC RTV SLO

V mestni hiši v Mariboru so izžrebali pare polfinala rokometnega Pokala Slovenije, ki bo na sporedu 15. in 16. aprila v štajerski prestolnici. Za finale se bosta udarila Celje Pivoarna Laško in Gorenje iz Velenja.

Za drugo mesto v finalu pa se bosta pomerila domači Maribor Branik, ki se je na zaključni turnir uvrstil prvič po letu 2012 - tedaj je osvojil četrto mesto -, in Riko Ribnica.

Celjani so se na zaključni turnir uvrstili z zmago nad Pomurjem (25:50), Velenjčani so s 24:40 odpravili Herz Šmartno, Mariborčani so šele po dveh podaljških strli odpor Urbanscape Loke (38:36), Ribničani pa so bili boljši od Velike Nedelje (29:38).

Pokal Slovenije, Maribor, zaključni turnir

Polfinale, sobota, 15. april:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - GORENJE VELENJE

MARIBOR BRANIK - RIKO RIBNICA

Finale bo v nedeljo, 16. aprila.

M. L.