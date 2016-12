Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Miloš Teodosić (21 točk, 5 podaj) je zgrešil trojko za zmago CSKA-ja, v sodnikovem podaljšku pa se je razigral Bobby Dixon (25 točk, šest podaj), ki je Fenerbahčeju prinesel veliko zmago. Foto: EPA Trener Fenerbahčeja Srb Željko Obradović je tokrat nadigral svojega nekdanjega sodelavca in učenca, Grka Dimitrisa Itoudisa. Foto: EPA VIDEO Fenerbahče se je maščeval... Sorodne novice Zvezda v Beogradu nadigrala Real; Dončić poškodovan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V ponovitvi lanskega finala se je Fenerbahče maščeval CSKA-ju

Šele drugi poraz za Moskovčane

23. december 2016 ob 21:25,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 23:35

Moskva - MMC RTV SLO

Vodilnemu moštvu Evrolige, moskovskemu CSKA-ju, je šele drugi poraz v sezoni zadal turški Fenerbahče (79:95). O zmagovalcu je bilo odločeno po podaljšku.

V Moskvi je bila ponovitev lanskega finala Evrolige - zmagovalni pokal so lani v Berlinu dvignili Rusi, tokrat pa so se jim Turki maščevali.

Tekmo je bolje odprl CSKA, ki je v prvem polčasu vodil že za 13 točk, a je ekipa iz Carigrada razliko do polčasa zmanjšala na pet točk (41:36). V nadaljevanju smo videli izenačeno igro - CSKA je 15 sekund pred koncem vodil za točko (75:74), sodnikov podaljšek pa je izboril Bobby Dixon, ki je bil uspešen s črte prostih metov. CSKA je imel še zadnji napad, a Miloš Teodosić ni zadel trojke za zmago.

Dixon je svojo ekipo odlično vodil tudi v dodatnih petih minutah, saj je 12 od končnih 25 doseženih točk dal v sodnikovem podaljšku.

Trilerja v Carigradu in Atenah

Zmage se v 14. krogu veseli še ena turška ekipa - Darüšafaka je na domačih tleh premagala Maccabi iz Tel Aviva (86:84). Še tesnejša odločitev je bila v Atenah, kjer je Panathinaikos z 69:68 strl Baskonio. Tak rezultat je bil že minuto in 38 sekund pred koncem, nato pa nobeno izmed moštev ni več doseglo koša. Gostje so imeli za zadnji napad 15 sekund, a ga niso izkoristili, saj Rodrigue Beaubois ni prišel pravočasno do meta. Jaka Blažič se pri Baskonii drugič zapored v treh dneh ni vpisal med strelce.

EVROLIGA

14. KROG

CSKA MOSKVA - FENERBAHČE

* 79:95 (23:13, 18:23, 18:22, 16:17)

Teodosić 21; Dixon 25, Udoh 17.

* - po podaljšku

DARÜŠAFAKA - MACCABI

86:84 (13:22, 18:26, 27:13, 28:23)

Wilbekin 23, Clyburn 20; Goudelock 23.

PANATHINAIKOS - BASKONIA

69:68 (27:18, 10:23, 18:18, 14:9)

Singleton 23, James 16; Shengelia 17, Hanga 12 ... Blažič 0 točk v 6 minutah.

BARCELONA - EMPORIO ARMANI

89:75 (32:19, 17:16, 23:16, 17:24)

Tomić 19, Koponen 15; Sanders 27 ... Z. Dragić 6 (2/5 za dve, prosti meti 2/2) in 3 skoki v 15 minutah.

Odigrano v četrtek:

GALATASARAY - ANADOLU EFES

76:86 (18:16, 26:22, 14:22, 18:23)

Schilb 21, Tyus 15; Paul 19, Brown 16.

CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID

82:70 (20:19, 23:16, 19:16, 20:19)

Simonović 20, Gudurić 12; Taylor 25, Llull 12, Dončić 3 v 12 min.

ŽALGIRIS - UNICS KAZAN

80:88 (19:23, 27:20, 23:15, -:-)

Jankunas 21; Langford 26, Parakhouski 24.

BROSE BAMBERG - OLYMPIACOS

82:68 (23:13, 25:17, 11:20, 23:18)

Miller 20, Causeur 17; Spanoulis 15, Papanikolaou 11, Young 9.

Lestvica:

CSKA MOSKVA 14 12 2 +126 26 REAL MADRID 14 9 5 +98 23 OLYMPIACOS 14 9 5 +57 23 PANATHINAIKOS 14 9 5 +55 23 BASKONIA 14 9 5 +34 23 FENERBAHČE 14 9 5 -5 23 DARÜŠAFAKA 14 8 6 +2 22 ANADOLU EFES 14 7 7 -19 21 CRVENA ZVEZDA 14 6 8 -13 20 BARCELONA 14 6 8 -40 20 BROSE BAMBERG 14 5 9 -15 19 ŽALGIRIS 14 5 9 -26 19 UNICS KAZAN 14 5 9 -31 19 MACCABI 14 5 9 -37 19 EMPORIO ARMANI 14 4 10 -82 18 GALATASARAY 14 4 10 -104 18

D. S., M. R.