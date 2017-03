Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kolesarjenje ob morju ima poseben čar. Foto: www.istrski-kolesarskimaraton.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Portorožu začetek kolesarske sezone za rekreativce

Dogodka se bo udeležil tudi svetovni prvak Matej Lovše

15. marec 2017 ob 13:49

Portorož - MMC RTV SLO

Toplejše vreme je na ceste že privabilo številne kolesarje, čas je tudi za prva tekmovanja. Ta konec tedna bo v Portorožu 7. bike festival Portorož, Pozdrav pomladi.



Gre za uradno odprtje kolesarske sezone pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije. Organizator je pripravil tri trase, malo družinsko traso (41 km), srednjo traso (56 km) in dolgo traso (88 km). Start vseh maratonov je skupinski.

Promenadna vožnja skozi Portorož je počasna in poteka v strnjeni skupini. Do mejnega prehoda v Sečovljah se spremljevalnih kolesarjev ne sme prehitevati in udeleženci kolesarijo v skupini. Po prečkanju prehoda se začne zares. Prvih nekaj skupin ima zagotovljen prehod in spremstvo policije na vseh glavnih križiščih.

Pri vračanju v Slovenijo je treba biti pozoren na mejni prehod, ki se pri polni hitrosti iz spusta ne sme prečkati. Treba je upočasniti in po potrebi ustaviti.

Dogodka se bo udeležil tudi Matej Lovše, svetovni amaterski kolesarski prvak in ambasador dogodka.

T. O.