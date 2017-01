Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Chelsea letos v prvenstvu igra odlično in ima po 19. krogih le dva poraza in en remi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Premier ligi brez premora - igra se že 20. krog

V sredo derbi Tottenham - Chelsea

2. januar 2017 ob 14:58,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 15:24

London - MMC RTV SLO

V angleškem nogometnemu prvenstvu ni odmora. Potem ko so tekme igrali tudi 31. decembra in 1. januarja, je zdaj na sporedu že nov krog, ki sta ga z remijem (0:0) odprla Middlesbrough in Leicester.

Derbi 20. kroga bo sicer v sredo, ko se bosta ob 21.00 na White Hart Lanu pomerila Tottenham, ki je trenutno četrti, in vodilni Chelsea. Modri imajo na prvem mestu šest točk naskoka pred Liverpoolom, ki je v soboto dobil derbi z Manchester Cityjem (1:0). Redse čaka gostovanje v Sunderlandu, sinjemodri pa se bodo pomerili z Burnlyejem.

Ob 18.15 na olimpijski stadion k West Hamu prihaja Manchester United, trenutno peti klub prvenstva. Arsenal, ki je tretji, bo v torek gostoval pri Bournemouthu.

20. krog:

MIDDLESBROUGH - LEICESTER 0:0



Danes ob 16.00:

EVERTON - SOUTHAMPTON

MANCHESTER CITY - BURNLEY

SUNDERLAND - LIVERPOOL

WEST BROMWICH - HULL CITY

Ob 18.15:

WEST HAM - MANCHESTER UNITED



Torek ob 20.45:

BOURNEMOUTH - ARSENAL

Ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - SWANSEA

STOKE CITY - WATFORD

Sreda ob 21.00:

TOTTENHAM - CHELSEA

Lestvica: CHELSEA 19 16 1 2 42:13 49 LIVERPOOL 19 13 4 2 46:21 43 ARSENAL 19 12 4 3 41:19 40 TOTTENHAM 19 11 6 2 37:14 39 MANCHESTER CITY 19 12 3 4 39:21 39 MANCHESTER UTD. 19 10 6 3 29:19 36 EVERTON 19 7 6 6 25:23 27 WEST BROMWICH 19 7 5 7 25:23 26 SOUTHAMPTON 19 6 6 7 19:22 24 BOURNEMOUTH 19 7 3 9 26:31 24 BURNLEY 19 7 2 10 21:29 23 WEST HAM 19 6 4 9 23:33 22 WATFORD 19 6 4 9 23:34 22 LEICESTER 20 5 6 9 24:31 21 STOKE CITY 19 5 6 8 22:32 21 MIDDLESBROUGH 20 4 7 9 17:22 19 CRYSTAL PALACE 19 4 4 11 29:35 16 SUNDERLAND 19 4 2 13 17:35 14 HULL CITY 19 3 4 12 16:41 13 SWANSEA 19 3 3 13 21:44 12

T. J.