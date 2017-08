Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Angel Nieto je kariero končal leta 1986. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V prometni nesreči umrl 13-kratni svetovni prvak

Skupaj zbral 90 zmag

4. avgust 2017 ob 10:11

Ibiza - MMC RTV SLO

V 71. letu starosti je umrl Španec Angel Nieto, ki je v dolgi motociklistični karieri osvojil 13 naslovov svetovnega prvaka.

Španec je bil prejšnji teden na Ibizi udeležen v prometni nesreči. V dogodku je dobil poškodbo glave. Najprej so ga dali v umetno komo, pozneje pa se je njegovo stanje zelo poslabšalo.

Nieto je bil sedemkrat svetovni prvak v kategoriji do 125 ccm, šestkrat pa v kategoriji do 50 ccm. V karavani svetovnega prvenstva je dirkal 22 let, v tem času je zbral 90 zmag. Največji uspeh je žel leta 1972, ko je bil z derbijem hkrati prvak v obeh razredih.

S. J.