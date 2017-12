Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ingvild Flugstad Östberg se je v skupnem seštevku svetovnega pokala prebila na drugo mesto. Foto: EPA Dodaj v

V prvi deseterici pet Norvežank, Slovenke brez točk

Manca Slabanja 36.

10. december 2017 ob 13:45

Davos - MMC RTV SLO

Norveška smučarka tekačica Ingvild Flugstad Östberg je v Davosu dobila tek na 10 kilometrov v prosti tehniki.

Najmanj je zaostala njena rojakinja Ragnhild Haga, popolno norveško prevlado pa je na tretjem mestu prekinila Krista Parmakoski. V prvi deseterici je bilo kar pet Norvežank. Najuspešnejša tekačica v zgodovini Marit Björgen je osvojila deveto mesto.

Slovenke so ostale brez točk za svetovni pokal, še najbližje jim je bila Manca Slabanja, ki je bila 36.

10 km prosto (Ž): 1. I. F. ÖSTBERG NOR 25:28,5 2. R. HAGA NOR +5,9 3. K. PARMAKOSKI FIN 7,9 4. H. WENG NOR 14,5 5. N. VON SIBENTHAL ŠVI 16,4 . T. STADLOBER AVT 16,4 7. K. NISKANEN FIN 24,9 8. C. KALLA ŠVE 26,8 9. M. BJÖRGEN NOR 35,9 10. A.-U. JACOBSEN NOR 37,6 ... 36. M. SLABANJA SLO 1:55,5 55. L. EINFALT SLO 2:24,2 65. A. ČEBAŠEK SLO 2:36,5 Ženske (8/31): 1. C. KALLA ŠVE 470 2. I. F. ÖSTBERG NOR 392 3. H. WENG NOR 386 4. R. HAGA NOR 355 5. M. BJÖRGEN NOR 348 ... 36. K. VIŠNAR SLO 31 49. A. LAMPIČ SLO 15 50. V. FABJAN SLO 14 58. A. ČEBAŠEK SLO 9

S. J.