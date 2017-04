Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tudi letos pričakujejo rekordno število udeležencev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Radencih bo pestro, prenovljeni tudi progi na 5 in 10 km

Bogat spremljevalni program na tekaškem prazniku

20. april 2017 ob 12:05

Radenci - MMC RTV SLO/STA

Maraton v Radencih, ki bo 20. maja, bo tudi letos postregel z novostmi. Po lanski prenovi daljših prog so tokrat osvežili progi na 5 in 10 km ter poskrbeli za vabljiv spremljevalni program.

Po petkovem odprtju se bo v soboto ob osmi uri začel tradicionalni pohod, ob 8.30 bo štart nordijske hoje, maratonci in polmaratonci bodo začeli ob deveti uri, ob 9.10 pa se bodo proti cilju podali tekačice in tekači na pet in deset kilometrov.

Maraton ima od lani novo traso in se sedaj na 42 km teče le v enem krogu namesto dveh, proga pa štirikrat prečka mejo med Avstrijo in Slovenijo. "Odličen odziv na prenovljeni 42 km in 21 km progi nas je spodbudil, da poskrbimo še za prenovo krajših prog. Tako sedaj proga na pet km teče po Radencih in je popolnoma ravninska ter primerna tudi za bolje pripravljene otroke, starejše od 12 let. V celoti je asfaltirana in uradno dolga 4875 m. Druga je uradno izmerjena in certificirana na natančnih 10.000 m, tekače pa bo popeljala po asfaltnih poteh Radencev in okolice. Večinoma je ravninska z enim manjšim vzponom," je novi progi predstavil generalni sekretar organizacijskega odbora maratona Marko Pintarič.

"Od najboljših slovenskih tekačev na daljših progah ta čas sta udeležbo potrdila Sonja Roman in Domen Hafner. Atletska zveza Slovenije je lani ustanovila združenje za cestne teke, povezujemo otroške teke, rekreacijo in ostalo, toda za nas je zelo pomemben tudi tekmovalni šport. Maraton v Radencih to združuje," je povedal predsednik AZS Roman Dobnikar in dodal, da je Radenska postala uradna voda zveze.

Lani sta na 42 km zmagala Kenijec Samson Mungai Kagia (2:26:27) in njegova rojakinja Hellen Jepkosgei Kimutai (2:47:59); slovenska naslova sta osvojila skupno tretja Janez Mulej (2:34:57) in slovenska rekorderka Helena Javornik (3:01:32). Slednja je tekla svoj petdeseti maraton in je osvojila 40. državni naslov.

Predsednik organizacijskega komiteja Boštjan Gelec je izpostavil, da bo za izvedbo tekmovanja skrbelo več kot 900 prostovoljcev. "Zahvala vsem, tudi gasilcem, vojski in policiji. V zadnjih desetih letih število udeležencev raste in tudi letos bo tako. Zelo smo zadovoljni, da smo lani spremenili progo in jo izpeljali v enem krogu skupaj s prijatelji iz Avstrije," je navedel Gerlec.

Predstavil je tudi spremljevalni program ob 135. letnici delovanja zdravilišča. Na uvodni petkovi otvoritvi letošnjega maratona bo tekače spodbudila najboljša slovenska smučarska tekačica doslej Petra Majdič, ob zaključku pa bo udeležence in goste zabavala legendarna skupina Psihomodo pop. Otvoritveni dogodek bo imel tudi humanitarno noto; zbrana sredstva bodo organizatorji namenili Anini zvezdici Pomurje, ki nudi pomoč socialno šibkim družinam. Na dan maratona bo dogajanje spremljal bogat program dnevnih dogodkov, ki bodo obsegali vse od nastopov glasbenih in plesnih skupin do jahalnega in bralnega kotička. Od 8. do 14. ure bo v Hotelu Radin obratoval tudi brezplačni vrtec za najmlajše.

R. K.