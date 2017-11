V "rajskih dokumentih" naleteli tudi na Hamiltona

Britanec pobral 3,7 milijona evrov povračila za DDV

7. november 2017 ob 12:23

London - MMC RTV SLO, STA

V "rajskih dokumentih", do katerih se je dokopal Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) in kažejo na utečen sistem izogibanja plačevanja davkov s poslovanjem prek davčnih oaz, so novinarski preiskovalci naleteli tudi na Lewisa Hamiltona.

Britanski dirkač formule ena, ki si je konec oktobra na dirki svetovnega prvenstva za VN Mehike predčasno zagotovil naslov svetovnega prvaka, se je znašel pod drobnogledom britanskih davčnih oblasti. Razlog za zanimanje britanske davkarije je domnevno izogibanje plačilu davkom oziroma manipuliranje z neupravičenim uveljavljanjem povračila davka na dodano vrednost.

Hamilton, ki sodi med najbolj plačane športnike na svetu, je kupil zasebno letalo znamke Bombardier Challenger 605, vredno 16,5 milijona funtov. Z nakupom ne bi bilo nič narobe, če transakcija ne bi bila izpeljana prek otoka v Irskem morju, Man, ki velja za zelo priljubljena davčno skrivalnico in zatočišče za britanske milijonarje, ter če ne bi Hamiltonu neupravičeno poplačali vrnjenega DDV-ja.

Pobral 3,7 milijona evrov povračila za DDV

Otok Man sodi neposredno pod britansko krono, vendar ni del Združenega kraljestva, prav tako ni del Evropske unije. Hamilton je sledil nasvetom svojih davčnih svetovalcev ter je, v skladu s poročili BBC-ja in Guardiana, z nakupom oziroma uvozom luksuznega letala na otok Man leta 2013 od plačane kupnine za letalo pobral 3,3 milijona funtov oziroma 3,7 milijona evrov povračila za DDV. V skladu z evropskim pravnim redom je družba oziroma zasebni kupec ob nakupu letala oziroma njegovemu uvozu dolžan plačati 20-odstotni DDV, povrnitev plačanega davka pa se lahko uveljavlja le v primeru, če se letalo uporablja za poslovne namene. In v zvezi s tem se začnejo težave za Hamiltona. Britanski tisk namreč opozarja, da Hamilton letalo, na katerega je zelo ponosen, očitno uporablja za zasebne namene. Na takšno zasebno uporabo letala kažejo tudi številne fotografije, ki jih je Hamilton objavil na družbenih omrežjih ob odhodih na počitnice ali zasebnih izletih.

Hamiltonovi pravni zastopniki so zavrnili očitke, da naj bi se njihova stranka izogibala plačilu davkov, češ da ni šlo za nelegalno transakcijo in da je Hamilton zanesljivo plačal nekaj DDV-ja v okviru davčnega načrta.

M. L.