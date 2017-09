"V reprezentanci se vsi podrejajo ter igrajo za grb in domovino"

V drugem polčasu agresivna obramba na Dragiću

2. september 2017 ob 22:57

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so se pred polno dvorano v Helsinkih in proti razigranim Fincem mučili, trpeli, zapravili lepo prednost, a dobili napeto končnico (78:81) ter vknjižili drugo zmago na EuroBasketu.

V slovenskem strokovnem štabu so v analizi poudarjali nevarnost, ki preti z napadom volčjega krdela. Z zmago nad Francijo v prvem krogu so si na krilih navijačev okrepili samozavest, ki je za strelsko ekipo tako pomembna. In proti Sloveniji so znova imeli dober strelski dan. Finci so 32-krat poskusili za tri in bili 14-krat uspešni, na drugi strani pa Slovencem met izza črte znova ni šel – 4:23.

Zgrešili so celo prvih sedem poskusov, prvo trojko pa so dali šele v 15. minuti, ko je zadel Goran Dragić. "Za nami je težka in čustvena tekma. Finska je pokazala, da je dobra ekipa. V prvem polčasu smo bili pravi, v drugem smo nekoliko padli, a vseeno igrali kar v redu. V obrambi nismo bili slabi, vendar so Finci zadeli nekaj težkih metov. V naletu so zadevali z vseh strani. Vesel sem, da smo stopili skupaj in pripeljali tekmo do konca. Na koncu je Randoph naredil veliko delo, ko je ukradel žogo in zaključil protinapad. Zdaj smo praktično že v Carigradu. Misli so povsem usmerjene v dvoboj z Grčijo, ko nas čaka težek boj. Vemo, da imajo odlično ekipo. Tu so Slukas, Printezis, Burusis in Kalates, ki zelo dobro vodi igro. Na vseh pozicijah so pokriti. Morda nam gre malce v prid, ker igramo hitro košarko, oni pa tega niso ravno navajeni. Treba bo s "pick and rollom" potegniti Burusisa ven," je povedal slovenski kapetan, ki je znova blestel z 29 točkami.

Po prvih dveh tekmah je s povprečjem 29,5 točke celo prvi strelec prvenstva. Izjemen je bil v prvem delu, ko je prispeval kar 24 točk. Vse to mu je uspelo v približno desetih minutah, saj je prvi koš dal v šesti minuti, v prvem delu pa je skupaj sicer na parketu prebil 16 minut. V drugem polčasu je bila, kot je priznal, tudi Finska obramba na njem agresivnejša: "V drugem delu so me podvajali, moje noge pa so bile tudi malce težke in se nisem mogel premikati kot prej. Finci so naredili dobro delo in od prve minute do konca garali. Na tem prvenstvu ni lahkih tekem. Zdaj se je treba dobro najesti, iti na masažo, se malce raztegniti in proti Grkom bomo pravi."

Dragić je znova igral izvrstno, a na trenutke imel premalo pomoči soigralcev. Celo prvenstvo se reprezentanca vendarle ne bo mogla zanašati le na kapetana, ki nujno ob sebi potrebuje v napadu še kakšnega bolj razigranega posameznika. Dolžnikov je še kar nekaj. Kot je dejal 31-letni košarkar Miamija, obramba Slovenije ni bila slaba. Finsko so v prvem delu prisilili v 11 izgubljenih žog, težava je le to, da v tretji četrtini, ko so gostitelji izničili deset točk zaostanka, v nobeno. Ko so Slovenci agresivno pritisnili na prenos žoge, pa so Finci kar nekajkrat nato našli samega igralca, ki je zadel izza črte.

Tri trojke je zadel Lauri Markkanen, vzhajajoča zvezda finske in evropske košarke. 20-letni član Chicaga je bil sijajen, dal je 24 točk, ujel še sedem odbitih žog, slovenski koš polnil v ključnih trenutkih, ko je Finsko v zadnji minuti s štirimi zaporednimi točkami tudi popeljal v vodstvo, a pri zadnjem napadu mu je Anthony Randolph žogo odvzel, stekel v protinapad in zabil, nadarjeni mladenič pa je razočaran in nemočen obležal na tleh. "Vidite, kakšen talent je. Samo poglejte, kaj je pokazal na prvih tekmah. Ni bil zaman tako visoko izbran na draftu. Res je nadarjen, za svojo višino zelo tehnično podkovan, zna zadeti, igrati s hrbtom, prodreti, skakati … Finska je lahko vesela, da ga ima," je z izbranimi besedami govoril o Markkanenu.

Zahvala tudi slovenskim navijačem

Med tistimi, ki so dobro opravili svojo nalogo, je bil tudi Jaka Blažič, ki je v statistiko ob stoodstotnem metu iz igre (2/2 za dve, 1/1 za tri), vpisal sedem točk. "Tekma je bila zelo napeta in razburljiva. Predvsem končnica je bila taka. Imeli smo že deset točk prednosti, ki smo jo v drugem delu hitro zapravili. Veseli me, da smo pokazali pravi karakter. Ni bila idealna tekma. Predvsem v drugem delu smo naredili preveč napak v napadu in tudi v obrambi pustili nekaj lahkih košev. Finci so dobra ekipa. Pričakovali smo, da bodo zadevali, saj so tudi proti Franciji. Pred domačimi gledalci so še bolj samozavestni, bolj jim steče met in so agresivnejši."

"Veseli smo zmage, premagali smo Finsko in njene navijače. Bi se pa zahvalil tudi Slovencem, ki nas podpirajo tu v Helsinkih. To nas vse dvigne in čuti se, da imamo podporo. Že vas novinarjev je veliko, tudi gledalcev pa je kar nekaj in tako daleč od doma je to zelo dobrodošlo," je dodal Blažič, ki se je uspešno znašel v vlogi, ki mu jo je namenil selektor, ko prihaja s klopi in da neko novo energijo peterki: "Selektor pričakuje tako vlogo. Mislim, da je vsak našel svojo in upam, da bo to dovolj, da pridemo čim dlje. To je reprezentanca in večkrat smo ponovili, da se tu podrejamo. Igramo za grb in domovino."

Misli so usmerjene že proti Grkom

Čeprav je znova izpostavil pravo vodstveno vlogo Gorana, pa je Igor Kokoškov dejal, da je bila to zmaga moštva: "To je prava ekipna zmaga. Eden izmed ciljev je bil onemogočiti finske protinapade in vsi so pripomogli k temu. V obrambi smo vsestranski. Ekipa je dobro igrala in veseli smo zmage. Nismo sicer načrtovali, da bomo tako padli, a je tako naneslo. Finska je atipična ekipa. Markkanen recimo ne začenja in morali smo reagirati na njihovo igro. Nismo igrali z rezervo. Dimec je igral le dve minuti, nekaj smo poskusili z Zagorcem. Tekma diktira, kako se boš odzval. Na prvenstvu je najbolj pomembna tekma in usmerjeni smo že proti Grčiji, ki je izgubila, in prepričani smo, da se bodo odzvali. Moramo se spočiti."

Glede na prikazano v pripravljalnem obdobju je eden izmed strelskih dolžnikov zagotovo najmlajši v reprezentanci Luka Dončić, ki je sicer znova lepo zapolnil statistiko s po osmimi točkami in skoki, a mu v napadu met ni stekel, na trenutke pa je bil tudi nekoliko nervozen in na klopi vidno razočaran. "Veste, kako je, ko ste stari 18. Treba mu je pomagati. Gre za neverjetno nadarjenega košarkarja. Mora pa igrati malo bolj odgovorno. Moramo biti potrpežljivi. Potrebuje podporo izkušenih igralcev, da najde stabilnost. On je kompleten igralec. Ni tisti, ki mora dajati točke, ampak je vsestranski košarkar. Njegov učinek se ne sme gledati le skozi prizmo točk, podaj, skokov… Lahko igra bolje, je pa to proces. On je prihodnost slovenske košarke," je zaključil Kokoškov.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik